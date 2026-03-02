全英音樂獎「BLACKPINK」Rosé 以APT.獲最佳國際歌曲

Rosé獲頒年度最佳國際歌曲獎。（美聯社） 美國聯合通訊社

2026年全英音樂獎(BRIT Awards)揭曉，南韓女子天團「BLACKPINK」成員Rosé，以和火星人布魯諾（Bruno Mars）合唱的夯曲「APT.」獲得「年度最佳國際歌曲」，她身穿聖羅蘭（SAINT LAURENT）禮服出場，領獎時還特別感謝隊友一路給予她的支持還有創作靈感。

Rosé親自出席頒獎典禮，登台接受這項國際殊榮，展現她在全球樂壇持續攀升的影響力。這次與火星人布魯諾的合作，不僅成功跨越語言與市場界線，也在歐美樂壇引發熱烈迴響，最終獲得全英音樂獎的高度肯定，為Rosé的個人音樂成績再添重要里程碑。

今年全英音樂獎星光熠熠，英國創作歌手奧利維亞迪恩（Olivia Lauryn Dean）一口氣抱回最佳藝人、最佳專輯、最佳歌曲與最佳流行藝人4項大獎；成為最大贏家。當她第3度上台、獲頒「年度藝人」時，忍不住落下眼淚。她在台上感謝自己的團隊與樂團成員，並表示：「成為一名好的藝人，需要很多人的付出。」她的聲音哽咽，含淚說道：「我真的不知道還能說什麼，謝謝你們。」

來自曼徹斯特、現年58歲的「綠洲合唱團」（Oasis）諾爾蓋勒格（Noel Gallagher），獲頒本屆「年度詞曲創作人獎」，此榮耀正值他與弟弟連恩蓋勒格（Liam Gallagher）為盛大的「綠洲合唱團」重聚巡演再度合體之際。當晚連恩未出席典禮，但諾爾的女兒與姪子坐在台下為他打氣。諾爾在台上表示：「我得感謝我的弟弟。」隨後對觀眾說：「也要感謝你們，感謝一路以來讓這些歌曲繼續活著的人。」

美國搖滾樂團Geese奪下「最佳國際團體」，拿下他們的第1座全英音樂獎，而已故搖滾傳奇奧茲歐斯朋（Ozzy Osbourne）則獲頒終身成就獎。

英國創作歌手奧利維亞迪恩獲得4獎成為最大贏家。圖／摘自官方IG 陳穎