我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

伊朗嗆祭出「史上最大報復」 川普回應：將以前所未見的力量還擊

傳川普已看過伊朗最高領袖哈米尼遺體照 可能接班人選曝光

小布養子捨父姓 友人抱不平 控裘莉試圖「拆散家庭」

記者廖福生／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
安潔莉娜裘莉（左）與養子麥道克斯（右）出席了白宮國宴。（美聯社）
安潔莉娜裘莉（左）與養子麥道克斯（右）出席了白宮國宴。（美聯社）

好萊塢女星安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）與前夫「小布」布萊德彼特（Brad Pitt）長達近8年的離婚及財務訴訟終於告一段落後，近期6名子女之中的養子麥道克斯（Maddox）成為最新一位公開捨棄父姓的人。這項行為也讓布萊德彼特身邊的好友紛紛出面為他抱不平。

在安潔莉娜裘莉新片「Couture」的片尾字幕中，麥道克斯的姓氏僅顯示為「裘莉（Jolie）」，而非過去使用的「裘莉－彼特（Jolie-Pitt）」。而麥道克斯在2024年擔任安潔莉娜裘莉電影「瑪麗亞」（Maria）的製片助理時片尾名單仍以「裘莉－彼特」的姓氏列名。

也因此，根據外媒報導指出，一位布萊德彼特的友人，將孩子們與父親關係疏離的責任歸咎於前妻裘莉，指控她在兩人漫長且激烈的離婚過程中，對孩子們進行了「反父親」的影響，「這真的很令人難過，這正是一場成功瓦解家庭關係的經典案例」。

據了解，自安潔莉娜裘莉於2016年9月提出離婚後，布萊德彼特與麥道克斯的關係便陷入疏離。當時裘莉指控小布在一趟從法國飛往洛杉磯的私人飛機上，對其中一名孩子有「言語暴力」及「肢體衝突」的行為。

雖然事後小布否認相關指控，最終也未曾遭到起訴。不過，在接下來的5年（直到2021年），裘莉仍擁有6名孩子的主要實體監護權。由於長時間僅與母親同住，且與父親的會面多為監督探視，孩子們與母親的關係變得格外親密，並對她展現出高度保護。

但其實這已不是首次有子女捨棄父姓的情況，最早公開從生活中抹去小布姓氏的是養女札哈拉（Zahara），現年21歲。她在2023年11月於亞特蘭大史培爾曼學院（Spelman College）的姐妹會入會儀式上，使用「Zahara Marley Jolie」這個名字。

另外，小布與裘莉的親生女兒希洛（Shiloh），現年19歲，則在2024年5月滿18歲生日當天，向洛杉磯法院申請將姓氏中的「彼特（Pitt）」依法刪除，這項舉動引發外界震撼。

且為避免母親牽扯進法律程序，希洛自行聘請律師。該名律師形容她是「一名年輕成人，在經歷痛苦事件後，獨立且慎重地做出這項重要決定」。法院最終於2024年8月批准她的改名申請。

不僅如此，兩人的雙胞胎女兒薇薇安（Vivienne），也在2024年6月公開捨棄「彼特」這個姓氏。她與母親一同參與百老匯舞台劇「The Outsiders」的製作時，在節目冊上以「Vivienne Jolie」的名字列名。

至於薇薇安的雙胞胎哥哥諾克斯（Knox），以及兩人收養的兒子帕克斯（Pax，22歲），雖然尚未公開說明目前使用的姓氏狀況，但兩人與父親的關係同樣保持距離。

安潔莉娜裘莉（左）與前夫布萊德彼特（右）離婚後官司訴訟多年。（美聯社）
安潔莉娜裘莉（左）與前夫布萊德彼特（右）離婚後官司訴訟多年。（美聯社）

世報陪您半世紀

裘莉 小布

上一則

二度被捕 「變形金剛」男星西亞李畢福遭加控毆打罪

下一則

竹內涼真、居志央梨爆熱戀 「10DANCE」扮紅娘

延伸閱讀

「珍珠港」女星痛失雙親變皮包骨 刪光社群「臨界點」貼文引擔憂

「珍珠港」女星痛失雙親變皮包骨 刪光社群「臨界點」貼文引擔憂
河北男花32萬娶妻 她拒同房也不脫內褲 法院卻不准離

河北男花32萬娶妻 她拒同房也不脫內褲 法院卻不准離
克斯賓葛洛佛醜聞官司纏身 女模控遭虐打、逼當性奴

克斯賓葛洛佛醜聞官司纏身 女模控遭虐打、逼當性奴
「回到未來」男星遭指家暴6大罪 前女友控「性奴剝削勞力」

「回到未來」男星遭指家暴6大罪 前女友控「性奴剝削勞力」

熱門新聞

歐陽妮妮一家人拍全家福，傅娟（左圖前排中）難得露臉。（取材自歐陽妮妮Instagram）

63歲傅娟升格當外婆 全家福高清照難得曝光

2026-02-22 02:00
向華強和向太活躍於社群。(摘自微博)

向華強身家500億港幣 震撼宣布遺產全交郭碧婷「小兒子一毛都不給」

2026-02-25 20:48
鄭少秋以「楚留香」走紅，有過3段婚姻。本報資料照

78歲鄭少秋愛女驟逝 無法見最後一面太痛「人間蒸發3年」

2026-02-16 12:41
27歲的美國女歌手查普蘿恩1日出席葛萊美獎紅毯，上半身薄紗禮服幾近上空，紅色裙子只靠乳環掛住。(路透)

葛萊美／27歲女歌手「上空現身」 只靠乳環撐住薄紗

2026-02-01 23:10
改編自同名小說的「流水迢迢」由任嘉倫、李蘭迪主演。(取材自微博)

原著粉也大讚 6部「古裝改編劇」口碑發酵

2026-02-18 01:28
湯唯獲網友大讚有正義感。微博

回北京娘家遇插隊者…湯唯霸氣呵斥 9歲女兒意外成亮點

2026-02-25 07:00

超人氣

更多 >
伊朗反擊美以聯手空襲行動 局勢發展一文掌握

伊朗反擊美以聯手空襲行動 局勢發展一文掌握
從雲南大山考進頂大 23歲博士生胃癌晚期 坦言1糟糕習慣

從雲南大山考進頂大 23歲博士生胃癌晚期 坦言1糟糕習慣
以色列媒體稱伊最高領袖哈米尼身亡 川普證實

以色列媒體稱伊最高領袖哈米尼身亡 川普證實
伊朗證實 86歲最高領袖哈米尼遇襲身亡

伊朗證實 86歲最高領袖哈米尼遇襲身亡
川普8分鐘談話 宣布對伊朗展開「大規模作戰行動」

川普8分鐘談話 宣布對伊朗展開「大規模作戰行動」