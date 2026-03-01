小布養子捨父姓 友人抱不平 控裘莉試圖「拆散家庭」

安潔莉娜裘莉（左）與養子麥道克斯（右）出席了白宮國宴。（美聯社）

好萊塢女星安潔莉娜裘莉 （Angelina Jolie）與前夫「小布 」布萊德彼特（Brad Pitt）長達近8年的離婚及財務訴訟終於告一段落後，近期6名子女之中的養子麥道克斯（Maddox）成為最新一位公開捨棄父姓的人。這項行為也讓布萊德彼特身邊的好友紛紛出面為他抱不平。

在安潔莉娜裘莉新片「Couture」的片尾字幕中，麥道克斯的姓氏僅顯示為「裘莉（Jolie）」，而非過去使用的「裘莉－彼特（Jolie-Pitt）」。而麥道克斯在2024年擔任安潔莉娜裘莉電影「瑪麗亞」（Maria）的製片助理時片尾名單仍以「裘莉－彼特」的姓氏列名。

也因此，根據外媒報導指出，一位布萊德彼特的友人，將孩子們與父親關係疏離的責任歸咎於前妻裘莉，指控她在兩人漫長且激烈的離婚過程中，對孩子們進行了「反父親」的影響，「這真的很令人難過，這正是一場成功瓦解家庭關係的經典案例」。

據了解，自安潔莉娜裘莉於2016年9月提出離婚後，布萊德彼特與麥道克斯的關係便陷入疏離。當時裘莉指控小布在一趟從法國飛往洛杉磯的私人飛機上，對其中一名孩子有「言語暴力」及「肢體衝突」的行為。

雖然事後小布否認相關指控，最終也未曾遭到起訴。不過，在接下來的5年（直到2021年），裘莉仍擁有6名孩子的主要實體監護權。由於長時間僅與母親同住，且與父親的會面多為監督探視，孩子們與母親的關係變得格外親密，並對她展現出高度保護。

但其實這已不是首次有子女捨棄父姓的情況，最早公開從生活中抹去小布姓氏的是養女札哈拉（Zahara），現年21歲。她在2023年11月於亞特蘭大史培爾曼學院（Spelman College）的姐妹會入會儀式上，使用「Zahara Marley Jolie」這個名字。

另外，小布與裘莉的親生女兒希洛（Shiloh），現年19歲，則在2024年5月滿18歲生日當天，向洛杉磯法院申請將姓氏中的「彼特（Pitt）」依法刪除，這項舉動引發外界震撼。

且為避免母親牽扯進法律程序，希洛自行聘請律師。該名律師形容她是「一名年輕成人，在經歷痛苦事件後，獨立且慎重地做出這項重要決定」。法院最終於2024年8月批准她的改名申請。

不僅如此，兩人的雙胞胎女兒薇薇安（Vivienne），也在2024年6月公開捨棄「彼特」這個姓氏。她與母親一同參與百老匯舞台劇「The Outsiders」的製作時，在節目冊上以「Vivienne Jolie」的名字列名。

至於薇薇安的雙胞胎哥哥諾克斯（Knox），以及兩人收養的兒子帕克斯（Pax，22歲），雖然尚未公開說明目前使用的姓氏狀況，但兩人與父親的關係同樣保持距離。