凱特貝琴薩痛失雙親暴瘦 自曝已到「臨界點」社群清空

凱特貝琴薩傳因痛失雙親瘦成皮包骨。圖為2024年檔案照。（路透資料照片）

以「珍珠港」（Pearl Harbor）、「決戰異世界」（Underworld）系列走紅的好萊塢女星凱特 貝琴薩（Kate Beckinsale），因身材暴瘦遭外界懷疑罹患厭食症。她日前罕見在社群平台落淚發聲，回應外界對她外貌與體重驟減的惡意批評，坦言這一切並非所謂的「自律」或「刻意節食」，而是源自接連失去至親所帶來的巨大創傷與悲痛。

她近日突然清空社群貼文版面，且在此之前接連發布多則令人憂心的限時動態，引發粉絲高度關注與擔憂。外媒指出，凱特貝琴薩曾上傳多張與「隱藏攝影機」、「住宅隱私遭侵犯」、「網路跟蹤與數位霸凌」等相關的搜尋畫面，內容相當嚴肅。另據TMZ報導，她的帳號中還出現多句語帶警訊的文字，包括「夠了就是夠了」以及提及自己已到「臨界點」等字眼，讓外界對她的身心狀況更加擔心。

截至發稿時，凱特貝琴薩的Instagram大頭貼僅顯示一張卡通插畫，一名母親詢問女兒：「寶貝，妳長大後想成為什麼？」女兒則回答：「成為新世界秩序的威脅。」該圖文被解讀為帶有強烈隱喻意味，引發網友熱烈討論。英國「太陽報」已向她的經紀人詢問此事，但目前尚未獲得回應。

事實上，這並非凱特近期首次成為輿論焦點。先前她曾因身形明顯消瘦，遭部分網友惡意批評，對此她一度含淚反擊。去年12月，她公開一段情緒激動的影片，坦言自己正承受接連失去至親的巨大悲痛。

凱特的母親茱莉·羅伊（Julie Loe）於去年7月因癌症辭世，而繼父、知名電視導演羅伊·巴特斯比（Roy Battersby）則在2024年1月因中風不幸離世。短時間內接連送別摯愛親人，讓她身心備受打擊。

談及外界對她體態的評論時，凱特直言：「經歷了這麼多痛苦，我想說的是，那真的會讓人完全沒有食慾。」她強調這並非刻意節食或厭食症，而是一種源自震驚與創傷的身體反應，「就好像身體整個關閉了。」她也感嘆，親眼看著最愛的人承受病痛、甚至以殘酷方式離世，對一個人造成的影響，遠比外界想像得更加深遠。