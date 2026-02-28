「楚門世界」金凱瑞獲凱薩榮譽獎 法文致詞罕見示愛女友

金凱瑞獲頒第51屆凱薩電影獎榮譽獎。（美聯社）

好萊塢 巨星金凱瑞（Jim Carrey）在第51屆凱薩電影獎（César Awards）上獲頒榮譽獎，全場法國影壇菁英起立鼓掌致敬。他以一段「全法文」的致詞，感動現場觀眾，成為典禮最動人的時刻之一。

金凱瑞以「摩登大聖」（The Mask）、「王牌威龍」（Ace Ventura: Pet Detective）、「阿呆與阿瓜」（Dumb and Dumber），以及展現深厚演技的劇情片「楚門的世界」（The Truman Show）、「王牌冤家」（Eternal Sunshine of the Spotless Mind）等經典作品大受歡迎。凱薩電影獎的這項榮譽獎向來頒給國際影星，去年得主則是茱莉亞羅勃茲。當晚，由導演米歇爾龔特利（Michel Gondry）引言介紹金凱瑞登台，兩人曾於22年前合作電影「王牌冤家」。

金凱瑞以帶著濃厚美國腔調的法文致詞表示：「身為演員，每個角色就像雕塑家手中的黏土，可以隨心塑形。我何其幸運，能與這麼多敞開心扉的人分享這門藝術。」他也幽默透露，自己約在300年前的祖先馬克法蘭索瓦卡雷（Marc-François Carré）出生於法國聖馬洛，之後移民加拿大，笑稱如今獲得凱薩獎，象徵「這個 carré（法文的『方形』）終於繞了一圈回到原點」。

金凱瑞當天與女兒珍（Jane）、孫子傑克森（Jackson）以及女友米娜（Mina）一同出席典禮。他在致詞中深情感謝家人、女友，並特別提到已故父親，表示父親教會他愛、慷慨與歡笑的價值。致詞尾聲，他也不忘自嘲，笑問觀眾：「我的法文怎麼樣？幾乎普通對吧？請原諒我，我才剛開始學法文，舌頭已經很累了。」一句話再度引來全場掌聲與笑聲。