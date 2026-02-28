我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普證實擊斃伊朗最高領袖哈米尼 伊朗僅貼1張照片回應

紐約市府擬漲9.5%房產稅 布碌崙民代抗議

「楚門世界」金凱瑞獲凱薩榮譽獎 法文致詞罕見示愛女友

記者陳穎／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
金凱瑞獲頒第51屆凱薩電影獎榮譽獎。（美聯社）
金凱瑞獲頒第51屆凱薩電影獎榮譽獎。（美聯社）

好萊塢巨星金凱瑞（Jim Carrey）在第51屆凱薩電影獎（César Awards）上獲頒榮譽獎，全場法國影壇菁英起立鼓掌致敬。他以一段「全法文」的致詞，感動現場觀眾，成為典禮最動人的時刻之一。

金凱瑞以「摩登大聖」（The Mask）、「王牌威龍」（Ace Ventura: Pet Detective）、「阿呆與阿瓜」（Dumb and Dumber），以及展現深厚演技的劇情片「楚門的世界」（The Truman Show）、「王牌冤家」（Eternal Sunshine of the Spotless Mind）等經典作品大受歡迎。凱薩電影獎的這項榮譽獎向來頒給國際影星，去年得主則是茱莉亞羅勃茲。當晚，由導演米歇爾龔特利（Michel Gondry）引言介紹金凱瑞登台，兩人曾於22年前合作電影「王牌冤家」。

金凱瑞以帶著濃厚美國腔調的法文致詞表示：「身為演員，每個角色就像雕塑家手中的黏土，可以隨心塑形。我何其幸運，能與這麼多敞開心扉的人分享這門藝術。」他也幽默透露，自己約在300年前的祖先馬克法蘭索瓦卡雷（Marc-François Carré）出生於法國聖馬洛，之後移民加拿大，笑稱如今獲得凱薩獎，象徵「這個 carré（法文的『方形』）終於繞了一圈回到原點」。

金凱瑞當天與女兒珍（Jane）、孫子傑克森（Jackson）以及女友米娜（Mina）一同出席典禮。他在致詞中深情感謝家人、女友，並特別提到已故父親，表示父親教會他愛、慷慨與歡笑的價值。致詞尾聲，他也不忘自嘲，笑問觀眾：「我的法文怎麼樣？幾乎普通對吧？請原諒我，我才剛開始學法文，舌頭已經很累了。」一句話再度引來全場掌聲與笑聲。

金凱瑞獲頒凱薩電影獎榮譽獎，感性致詞。（美聯社）
金凱瑞獲頒凱薩電影獎榮譽獎，感性致詞。（美聯社）

世報陪您半世紀

好萊塢

上一則

王一博遭爆秘戀富家千金流出私密對話 還開酸肖戰「人設崩壞」

延伸閱讀

觀影說劇╱德國影帝化身「送書人」 靦腆情感滿分票房大賣

觀影說劇╱德國影帝化身「送書人」 靦腆情感滿分票房大賣
凱特王妃罹癌後首出席「英國奧斯卡」 穿7年前舊衣仍飄仙氣

凱特王妃罹癌後首出席「英國奧斯卡」 穿7年前舊衣仍飄仙氣
「英國奧斯卡」影帝大爆冷 「一戰再戰」奪6獎成大贏家

「英國奧斯卡」影帝大爆冷 「一戰再戰」奪6獎成大贏家
德國政治劇情片柏林影展擒金熊 聚焦創作自由

德國政治劇情片柏林影展擒金熊 聚焦創作自由

熱門新聞

歐陽妮妮一家人拍全家福，傅娟（左圖前排中）難得露臉。（取材自歐陽妮妮Instagram）

63歲傅娟升格當外婆 全家福高清照難得曝光

2026-02-22 02:00
向華強和向太活躍於社群。(摘自微博)

向華強身家500億港幣 震撼宣布遺產全交郭碧婷「小兒子一毛都不給」

2026-02-25 20:48
鄭少秋以「楚留香」走紅，有過3段婚姻。本報資料照

78歲鄭少秋愛女驟逝 無法見最後一面太痛「人間蒸發3年」

2026-02-16 12:41
27歲的美國女歌手查普蘿恩1日出席葛萊美獎紅毯，上半身薄紗禮服幾近上空，紅色裙子只靠乳環掛住。(路透)

葛萊美／27歲女歌手「上空現身」 只靠乳環撐住薄紗

2026-02-01 23:10
改編自同名小說的「流水迢迢」由任嘉倫、李蘭迪主演。(取材自微博)

原著粉也大讚 6部「古裝改編劇」口碑發酵

2026-02-18 01:28
湯唯獲網友大讚有正義感。微博

回北京娘家遇插隊者…湯唯霸氣呵斥 9歲女兒意外成亮點

2026-02-25 07:00

超人氣

更多 >
不用清潔劑 廚房一小物就能擦除水龍頭水垢「潔亮好閃」

不用清潔劑 廚房一小物就能擦除水龍頭水垢「潔亮好閃」
疑與437女有性關係 前NASA亞裔員工遭多女友組團報復

疑與437女有性關係 前NASA亞裔員工遭多女友組團報復
20萬投入年金產品換現金流 退休族高枕無憂

20萬投入年金產品換現金流 退休族高枕無憂
伊朗反擊美以聯手空襲行動 局勢發展一文掌握

伊朗反擊美以聯手空襲行動 局勢發展一文掌握
以色列媒體稱伊最高領袖哈米尼身亡 川普證實

以色列媒體稱伊最高領袖哈米尼身亡 川普證實