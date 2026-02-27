「怪奇物語」喬奇瑞轉換角色 新片「全境屍控」從魯蛇變英雄

我的頻道

記者陳穎╱綜合報導
「怪奇物語」喬奇瑞演出新作「全境屍控」。（圖／采昌提供）
由知名編劇大衛柯普（David Koepp）親自操刀，將他首部小說搬上大銀幕的「全境屍控」（Cold Storage），請來「怪奇物語」中「史帝夫」一角紅遍全球的喬奇瑞(Joe Keery)領銜主演。

對於評估劇本有專屬自己法則的他，透露時常以「閱讀速度」來評估是否要接演。他表示接獲本片劇本時，僅花費20分鐘便讀完全本：「這個劇本非常精鍊，像一趟一路狂奔、不給喘息空間的冒險，開始就停不下來。我記得自己讀得非常投入，幾乎是超快速讀完，而這一直都是個很棒的徵兆。」

身為大衛柯普粉絲的他，對於能夠合作也直呼：「他早就以創作實力廣受肯定，能合作簡直是一場夢。」而本片用瘋狂情境包裹，融合活屍、動作、科幻等多元要素，加上精采的角色挖掘，深深吸引著他，並對能夠演出感到非常興奮，甚至向粉絲大力推薦：「喜歡『怪奇物語』的人一定也會喜歡。」

喬奇瑞在「全境屍控」當中，飾演有著前科的夜班員工，揣著過去陰影，現在一心想做對的事情，力求更美好的人生。從未演過的人生背景，讓喬奇瑞相當喜愛，而且該角色「即使犯錯，仍努力走向正軌」的經歷，也和「怪奇物語」中的史帝夫，從惡霸變身守護者相似，同樣是成長型角色，因而讓他產生共鳴：「也許他不太擅長做決定，年輕時的判斷力也不夠成熟，走過錯誤的道路，但現在試著好好把人生拉回正軌，我很喜歡這一點。我想我比較能夠理解努力做正確事情的角色。」他也將在本片從魯蛇(Loser)，搖身變成力抗奪命真菌的英雄，打造一趟驚悚刺激的活屍娛樂旅程。

