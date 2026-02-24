「破案三人行」馬丁肖特42歲女兒槍傷亡 愛妻癌逝後再心碎　

馬丁肖特痛失愛妻後又失去長女。（路透）

以影集「破案三人行」(Only Murders in the Building)再創事業高峰的75歲加拿大演員馬丁肖特(Martin Short)，驚傳痛失愛女。其長女凱瑟琳（Katherine Elizabeth Short ）周一在洛杉磯 辭世，享年42歲，死因為槍傷。

根據媒體引述執法單位消息指出，警方於當地時間晚間6點後接獲通報，前往好萊塢山住處處理事件。家屬隨後透過聲明證實噩耗：「我們懷著極度悲痛的心情確認凱瑟琳的離世。肖特家族對此深感震驚與心碎，懇請外界在此艱難時刻給予隱私。凱瑟琳深受眾人愛戴，她帶給世界的光與喜悅將被永遠記得。」

凱瑟琳是馬丁肖特與已故妻子收養的3名子女中年紀最長的一位。她長年在洛杉磯從事社工工作，亦參與心理健康 倡議組織 Bring Change 2 Mind，致力於打破心理疾病汙名。

她於2006 年自紐約大學取得心理學與性別研究學士學位，之後在南加州大學 取得社會工作碩士，並曾於 UCLA 雷斯尼克神經精神醫院任職，後來投入私人執業領域，專注心理健康服務。

凱瑟琳的母親 Nancy Dolman於2010年因卵巢癌辭世。當年馬丁肖特曾坦言，喪妻對家庭打擊甚鉅，「這是人生中最殘酷的時刻之一。」他也曾對孩子們說：「我相信媽媽已經走進我們的靈魂裡。」