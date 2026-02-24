麥可B喬丹頒獎遭妥瑞症賓客爆粗口 BAFTA和BBC道歉 

非裔演員麥可B喬丹上台頒獎時，一名男子突然爆粗口。(路透)

有「英國奧斯卡 」之稱的英國影藝學院(BAFTA)電影獎日前在倫敦舉行頒獎典禮，當兩位知名非裔演員麥可B喬丹 (Michael B. Jordan)與戴洛伊林道(Delroy Lindo)在台上頒獎時，一名男子突然爆粗口，在場以及螢幕前的觀眾全都聽到。事後，主辦單位及BBC正式道歉。

美聯社報導，這起爭議是由現場參加典禮的妥瑞症(Tourette syndrome)倡議者約翰戴維森(John Davidson)所發出的抽動(tics)聲音引起，在插曲發生前，典禮主持人艾倫康明(Alan Cumming)曾向觀眾介紹戴維森在場，事後英國電影學院則發表道歉聲明，針對「對許多人造成無比創傷與痛苦的冒犯性語言」致歉並表示，「我們要感謝麥可與戴洛依展現出的驚人尊嚴與專業態度。」

戴維森本人23日也發表聲明表示，若有人將他的「非自願性抽動」視為刻意為之，或認為帶有任何意涵，他感到「深感羞愧與難過」。

妥瑞症團體Tourettes Action呼籲外界理解病症本質，該組織執行長艾瑪麥納利(Emma McNally)表示，「這些字詞確實可能造成傷害，但同時社會也必須理解一個根本事實：抽動是非自願性的，並不反映當事人的信念、意圖或人格。」妥瑞症屬神經發展障礙，特徵為突然且不自主的動作或聲音抽動，症狀可能隨情緒起伏而加劇。患者常形容在抽動發作前會累積強烈緊張感。

美國妥瑞症協會(Tourette Association of America)表示，約有10%至15%的患者會經歷「穢語症」(coprolalia)，即不自主地說出髒話、歧視 性言論或其他社交不容的詞彙。

戴維森是英國電影學院獎提名影片「妥瑞氏症與我」(I Swear)的靈魂人物，該片男主角羅伯特阿拉馬約(Robert Aramayo)更因此奪得影帝。戴維森表示，當他發現自己的症狀造成困擾時，已提前離開典禮現場。