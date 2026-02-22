英國奧斯卡／凱特罹癌首出席 套7年前舊衣搭威廉飄仙氣

我的頻道

記者陳穎／即時報導
凱特王妃身穿Gucci禮服和威廉王子出席英國電影學院獎。（路透）
凱特王妃身穿Gucci禮服和威廉王子出席英國電影學院獎。（路透）

英國王儲威廉王子(Prince William) 與凱特王妃出席有「英國奧斯卡」之稱的英國電影學院獎（BAFTA）頒獎典禮。這也是兩人在安德魯蒙巴頓—溫莎（Andrew Mountbatten-Windsor）因涉嫌公職不當行為遭逮捕後，首度以夫妻檔身分公開露面。

當天凱特以一襲曾於2019年公開穿著過的Gucci禮服亮相，搭配酒紅色腰帶，展現一貫優雅風格；威廉王子則以相襯色系西裝外套登場，兩人神情輕鬆，面帶笑容，在紅毯上展現從容姿態。

此次公開行程正值王室氣氛緊繃之際。英王查理三世在安德魯遭拘留數小時後發表聲明，表示將「全力支持並配合」相關調查，並強調「法律必須走其應有程序」。據了解，威廉與凱特支持國王的立場。

典禮現場，威廉透露自己尚未觀看最佳影片提名作品「哈姆奈特」，笑稱目前心情尚未平靜，「需要在很平靜的狀態下才會看」。凱特則前一晚已觀賞該片，坦言感動落淚，「結束時眼睛都腫了」。她盛讚電影畫面優美、配樂動人，並特別提到對「跨世代悲傷」主題的深刻呈現。

威廉也分享自己已看過李奧納多主演的「一戰再戰」，直言「非常出色」，但尚未觀看「橫衝直闖」，並形容吸血鬼題材電影「罪人」讓他覺得「有點黑暗」。

王妃同時透露，三名子女喬治王子、夏綠蒂公主與路易王子近來對電影產生濃厚興趣，喜歡了解幕後製作過程。她表示，電影也是與孩子討論較沉重話題的一種方式。

威廉自2010年起擔任英國電影電視藝術學院主席，王室夫婦多年來一直是BAFTA典禮常客。不過凱特過去兩年因接受癌症治療而未能出席，今年回歸備受關注。在王室風波陰影下，兩人的現身被視為釋放穩定訊號的重要時刻。

凱特 查理三世 癌症

