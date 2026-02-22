地主德國暌違22年以政治劇情片奪柏林影展金熊獎 聚焦創作自由

土耳其裔德國導演查塔克以描繪土耳其劇場藝術家伴侶面對創作自由與政治環境兩難的作品Yellow Letters，獲柏林影展最高榮譽金熊獎。（中央社／柏林影展提供）

第76屆柏林影展揭曉得獎名單，地主國德國 睽違22年，由土耳其 裔導演查塔克以政治劇情片Yellow Letters再次奪下最佳影片金熊獎。電影以土耳其劇場界為背景，描繪一對藝術家伴侶在政治現實中，面臨創作自由與生存困境的兩難。

在冷戰時期被譽為「世界自由之窗」的柏林影展，為歐洲3大影展中政治色彩最為鮮明的電影節，每年以選片與得獎結果回應當代政治氛圍與社會現象。

主競賽結果21日出爐，描繪土耳其藝術家伴侶在政治壓力下遭噤聲、失去工作並陷入經濟困境的作品Yellow Letters獲金熊獎。

Yellow Letters以安卡拉劇場界為背景，呈現創作者在政治立場與現實生存間的兩難，獲獎被視為延續影展長期關注創作自由與權力關係的傳統。

查塔克（İlker Çatak）為土耳其裔德國導演，畢業於慕尼黑影視學院，長期關注體制、權力與個體之間的關係，其作品多以現實主義風格呈現社會結構下的道德困境。他曾以電影「教師休息室」（The Teachers' Lounge）代表德國角逐奧斯卡最佳外語片，逐步在國際影壇嶄露頭角。

這也是繼2004年德國導演艾金（Fatih Akin）以「愛無止盡」（Head-On）奪金熊獎後，再度有德國導演獲此殊榮，對德國電影產業具指標意義。

德國女星惠勒（Sandra Hüller）以電影「玫瑰」（Rose）獲頒銀熊獎最佳主角；評審團大獎則由土耳其導演阿爾佩（Emin Alper）的電影「庫爾圖魯什」（Kurtuluş）獲得，該片以類西部片風格描繪兩個村落之間的暴力衝突。

美國導演哈默（Lance Hammer）以失智題材作品「海上女王」（Queen at Sea）獲頒評審團獎，參與演出的英國演員考德爾馬歇爾（Anna Calder-Marshall）與寇特尼（Tom Courtenay）共同拿下最佳配角演出銀熊獎。

英國導演吉（Grant Gee）以爵士音樂家題材紀錄片「人人都愛比爾艾文斯」（Everybody Digs Bill Evans）獲最佳導演獎；最佳劇本則由加拿大電影「妮娜羅莎」（Nina Roza）獲得。

鼓勵新銳導演的「最佳首部劇情片」則由巴勒斯坦導演阿爾哈提布（Abdallah Alkhatib）以「圍城紀事」（Chronicles From the Siege）奪得，該片描繪戰火圍困下難民爭取食物、交換物資與維繫日常生活的處境。

今年柏林影展一開幕即引起不小爭議，評審團主席、德國重量級導演文溫德斯（Wim Wenders）開幕時針對中東衝突提問回應「電影創作者應與政治保持距離」一說，引輿論抨擊，質疑藝術是否真能與政治切割，相關討論延燒整個影展期間。

面對爭議，影展總監塔特（Tricia Tuttle）在閉幕典禮致詞時表示，柏林影展並非一個保持沉默的場所，即使相關討論有時令人不適、甚至招致批評，仍有其必要。

塔特強調，影展致力捍衛每個人發聲的權利，反對歧視、種族主義 與去人化，並希望創造能容納多元觀點與複雜性的空間。