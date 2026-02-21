「白蓮花大飯店」性感女星驚爆婚變 紅毯最後同框「3年婚姻玩完」

亞歷珊卓(左)和老公安德魯3年婚姻畫下句點。(美聯社)

曾以電影「海灘救難隊」、「波西傑克森」系列電影打開知名度的好萊塢 女星亞歷珊卓·妲妲里奧 (Alexandra Daddario ），與結婚三年的丈夫、電影製片人安德魯・佛姆(Andrew Form) 正式分道揚鑣。根據紐約法院紀錄，亞歷珊卓已於周五提出離婚申請，消息曝光後引發外界關注。

亞歷珊卓的發言人向「時人」雜誌證實兩人婚變，表示：「兩人是在愛與尊重下做出結束婚姻的決定，未來將持續共同撫養孩子，也希望外界給予空間與隱私。」這對夫妻於2022年6月結婚，婚後育有一名15個月大的兒子。亞歷珊卓同時也是安德魯與前妻所生兩名孩子的繼母。

兩人最後一次公開同框，是去年9月在洛杉磯 出席慈善活動時攜手走紅毯。當時看似感情穩定，如今卻傳出離婚消息，讓不少粉絲感到意外。

事業方面，39歲的亞歷珊卓近年憑藉 HBO 影集「白蓮花大飯店」(The White Lotus)再度翻紅，並入圍艾美獎 。面對外界曾批評她演技不佳，她也曾公開回擊：「我不是壞演員，只是有些作品沒有把我放在適合的位置。」她強調，導演與劇本對演員至關重要，並自信表示自己能獲得艾美獎提名，足以證明實力。

她也坦言，過去確實有接演過讓自己後悔的作品，特別是一部拍攝過程混亂的獨立電影，劇組內部紛爭不斷，讓她直言那段經歷並不愉快。不過，她並未透露作品名稱。