我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大魚大肉害腦霧？ 研究曝高脂肪讓記憶力大降16%

最高院收走川普「關稅大棒」 中國恐縮手不再大買美國黃豆

潔西卡艾芭斬16年婚 訂情小10歲新歡 高調官宣姐弟戀

記者陳穎／綜合報導
44歲潔西卡艾芭官宣和33歲丹尼拉米雷茲的戀情。（取材自jessicaalba Instagram）
44歲潔西卡艾芭官宣和33歲丹尼拉米雷茲的戀情。（取材自jessicaalba Instagram）

44歲好萊塢女星潔西卡艾芭 (Jessica Alba)去年1月和結婚15年的電影製片人老公凱許華倫 (Cash Warren)驚爆離婚，結束16年婚姻。她離婚後立刻就有追求者，去年5月就被爆已有護花使者，她被發現和一名男子在倫敦共度浪漫約會時光，兩人偷偷牽著手，還不時親吻。

新歡的身分被起底，「每日郵報」報導，艾芭的男友就是33歲的新一代的「獵鷹」丹尼拉米雷茲(Danny Ramirez)。兩人交往後一直低調約會，但這一次情人節真的藏不住，女神在Instagram放閃。

潔西卡艾芭日前前往美國佛羅里達州邁阿密度假，並在社群分享旅程花絮。其中一張照片中，她身穿黑白細繩比基尼對鏡自拍，完美曲線與小麥色肌膚一覽無遺，緊實腹肌格外吸睛。

照片疑似拍攝於下榻飯店房間，背景可見壯麗海景。潔西卡以素顏示人，長髮自然垂落，戴著耳機入鏡，展現隨性又自信的一面。這趟旅程似乎也是她與33歲男友丹尼的甜蜜小旅行。另一張照片中，丹尼在機場手持寫有「Will you be my Valentine?（你願意當我的情人節伴侶嗎？）」的牌子，浪漫指數破表。

潔西卡還分享兩人在餐廳依偎的畫面，丹尼俏皮親吻她臉頰，她則對鏡頭露出燦笑，氣氛甜蜜。她為貼文寫下簡短標語：「A Miami minute.」並附上一顆火焰愛心表情符號。丹尼也在留言區回應多個紅玫瑰表情，隔空傳情。

據悉，兩人自去年7月開始交往，戀情持續升溫。這次邁阿密之旅，不僅讓粉絲見證潔西卡的好身材，也再次展現她沉浸愛情中的幸福模樣。

世報陪您半世紀

情人節 華倫 佛羅里達州

上一則

成龍11度登春晚 與萊諾李奇合唱「We Are the World」

下一則

「將門獨后」選角大戲終落幕 官宣王鶴棣、孟子義主演

延伸閱讀

潔西卡艾芭恢單認愛小10歲新歡 火辣官宣姐弟戀

潔西卡艾芭恢單認愛小10歲新歡 火辣官宣姐弟戀
藥師揭起床別吃這3種維生素 餐後或睡前吃更好

藥師揭起床別吃這3種維生素 餐後或睡前吃更好
「馬比我輕鬆」紐時：火了的「哭哭馬」 不快樂的中國年輕人

「馬比我輕鬆」紐時：火了的「哭哭馬」 不快樂的中國年輕人
婚姻陷危機？茱莉亞羅勃茲被爆曖昧西恩潘 老公火大

婚姻陷危機？茱莉亞羅勃茲被爆曖昧西恩潘 老公火大

熱門新聞

鄭少秋以「楚留香」走紅，有過3段婚姻。本報資料照

78歲鄭少秋愛女驟逝 無法見最後一面太痛「人間蒸發3年」

2026-02-16 12:41
27歲的美國女歌手查普蘿恩1日出席葛萊美獎紅毯，上半身薄紗禮服幾近上空，紅色裙子只靠乳環掛住。(路透)

葛萊美／27歲女歌手「上空現身」 只靠乳環撐住薄紗

2026-02-01 23:10
王菲在央視馬年春晚節目演唱「你我經歷的一刻」。（取材自微博）

天后6度登央視春晚「誰給王菲畫的眉毛」衝微博熱搜

2026-02-18 00:08
蔡幸娟出道多年，是很多人的青春回憶。（本報資料照）

蔡幸娟富養正妹女兒爆紅 躲債搬家16次 熬成上億貴婦

2026-02-16 10:11
林秀芳有過一段身心遭受折磨的婚姻。(圖／摘自臉書)

嫁西非富商被迫「三女侍一夫」 女星斬斷渣男喜迎第二春

2026-02-19 04:00
65歲林瑞陽20歲前頭髮就白了。圖／摘自微博

「妳外公來了」林瑞陽幼兒園接小孩 尷尬名場面曝光

2026-02-14 13:20

超人氣

更多 >
整車沉沒貝加爾湖 7名中國遊客溺亡、僅1人逃生

整車沉沒貝加爾湖 7名中國遊客溺亡、僅1人逃生
冬奧╱同一項目夫妻分獲男、女冠軍「電影都不敢這麼演」

冬奧╱同一項目夫妻分獲男、女冠軍「電影都不敢這麼演」
「我的人生沒有任何怨言」劉美賢花滑奪冠 終結美國24年金牌荒

「我的人生沒有任何怨言」劉美賢花滑奪冠 終結美國24年金牌荒
癌症醫師分享 家中五種物品別再留

癌症醫師分享 家中五種物品別再留
回應范斯評論「受寵若驚」谷愛凌自嘆成政治「出氣筒」

回應范斯評論「受寵若驚」谷愛凌自嘆成政治「出氣筒」