葛萊美音樂人執導波多黎各電影 壞痞兔助陣主演

編譯陳韻涵／綜合報導
饒舌天王壞痞兔將主演講述波多黎各歷史故事與身分認同的電影。(路透)
波多黎各兩大音樂人將攜手進軍電影大銀幕，葛萊美獎新科得主雷西登特(Residente)宣布執導首部電影「波多 黎各」(PORTO RICO)，邀來同樣有葛萊美加持的饒舌天王壞痞兔(Bad Bunny)擔綱主演，共同講述波多黎各的歷史故事與身分認同。

本名雷內‧佩雷斯‧喬格拉爾(René Pérez Joglar)的波多黎各饒舌歌手雷西登特發出聲明表示，他自幼便夢想拍攝一部關於祖國的電影，強調「波多黎各的真實歷史一直充滿爭議，這部電影將重申我們的身分，據實講述我們的歷史」。

製作單位形容，這部電影將是一部「史詩般的加勒比海西部歷史劇」，靈感取材自真實事件，並將以強烈的戲劇張力重現這座島嶼長年充滿爭議的歷史。

這部歷史劇作除了雷西登特執導外，也邀請奧斯卡編劇亞歷山大丁尼拉瑞斯(Alexander Dinelaris)共同撰寫劇本；丁尼拉瑞斯曾以「鳥人」(Birdman)榮獲奧斯卡最佳原創劇本小金人。

不僅導演與編劇有重大獎項加持，卡司陣容同樣星光熠熠，包括好萊塢演員維果莫天森(Viggo Mortensen)、諾頓(Edward Norton)，以及西班牙電影演員哈維爾巴登(Javier Bardem)。

諾頓除了演戲，也將參與製作工作；他發出聲明表示，本片將延續從「教父」(The Godfather)到「紐約黑幫」(Gangs of New York)這類經典電影的傳統，「既以扣人心弦的戲劇衝突與標誌性人物讓人震撼，也迫使我們直接面對美國理想主義論述之下的陰暗面」。

諾頓盛讚Residente是語言與韻律的詩人(poet of language and rhythm)，如今將展現其視覺遠見，而此次合作「就像乾材烈火」。

奧斯卡 葛萊美 好萊塢

