我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

冬奧／劉美賢第2金入手 頭髮染一圈又一圈是「想要變成樹」

楊紫瓊好萊塢星光大道摘星 李安現身力挺

楊紫瓊好萊塢星光大道摘星 李安現身力挺

娛樂新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
楊紫瓊(左)獲得好萊塢星光大道專屬星星，導演李安(右)出席授星儀式。(路透)
楊紫瓊(左)獲得好萊塢星光大道專屬星星，導演李安(右)出席授星儀式。(路透)

奧斯卡影后楊紫瓊日前名留好萊塢星光大道，獲得專屬星星。導演李安、演員關繼威、吳珊卓、奧卡菲娜等多位影壇好友出席授星儀式。

ABC7電視台報導，楊紫瓊在好萊塢大道對現場的影迷、同仁與家人表示：「這一切太瘋狂了，感覺好不真實。我現在真的超級興奮！」

楊紫瓊從影超過40年，以多部膾炙人口的作品聞名影壇，如「臥虎藏龍」、「瘋狂亞洲富豪」（Crazy Rich Asians），以及近期的「魔法壞女巫」（Wicked）。

她在致詞時特別感謝導演朱浩偉（Jon M. Chu）與李安。

楊紫瓊笑著對李安說：「謝謝你發現我其實會演戲。我好喜歡你以前轉過身對別人說：『她不只是個武打影星，別再這麼叫她了。』謝謝你當初為我說的這些話。」

2023年，楊紫瓊憑藉在「媽的多重宇宙」（Everything Everywhere All at Once）中的精湛演出，榮獲奧斯卡最佳女主角獎。

出席儀式的嘉賓還包括吳珊卓（Sandra Oh）、奧卡菲娜（Awkwafina）與關繼威。

楊紫瓊的專屬星星就落在好萊塢大道中國戲院（TCL Chinese Theatre）前方。

世報陪您半世紀

楊紫瓊 李安 好萊塢

上一則

天后回來了…碧昂絲秀金色鮑伯頭 粉絲歡呼：想死妳

下一則

春晚出場20秒 王楚然回眸美炸了 微博閱讀量破2億

延伸閱讀

楊紫瓊好萊塢星光大道摘星 李安現身力挺影后

楊紫瓊好萊塢星光大道摘星 李安現身力挺影后
華人第1人… 楊紫瓊獲「榮譽金熊獎」感性淚憶亡父：不是終點

華人第1人… 楊紫瓊獲「榮譽金熊獎」感性淚憶亡父：不是終點
武俠電影「鏢人」 大年初一北美上映 法拉盛圖書館重映李安經典

武俠電影「鏢人」 大年初一北美上映 法拉盛圖書館重映李安經典
楊紫瓊獲柏林影展「終身成就金熊獎」淚憶亡父

楊紫瓊獲柏林影展「終身成就金熊獎」淚憶亡父

熱門新聞

鄭少秋以「楚留香」走紅，有過3段婚姻。本報資料照

78歲鄭少秋愛女驟逝 無法見最後一面太痛「人間蒸發3年」

2026-02-16 12:41
27歲的美國女歌手查普蘿恩1日出席葛萊美獎紅毯，上半身薄紗禮服幾近上空，紅色裙子只靠乳環掛住。(路透)

葛萊美／27歲女歌手「上空現身」 只靠乳環撐住薄紗

2026-02-01 23:10
王菲在央視馬年春晚節目演唱「你我經歷的一刻」。（取材自微博）

天后6度登央視春晚「誰給王菲畫的眉毛」衝微博熱搜

2026-02-18 00:08
蔡幸娟出道多年，是很多人的青春回憶。（本報資料照）

蔡幸娟富養正妹女兒爆紅 躲債搬家16次 熬成上億貴婦

2026-02-16 10:11
樊光耀（左起）、李劭婕、吳中天、隋棠、導演賴聲川、林依晨、張靜之、張本渝、梁正群出席舞台劇「暗戀桃花源」記者會。(記者王聰賢／攝影)

台男星娶陸女星10年 消失台演藝圈「欠一個交代」曝近況

2026-02-12 21:55
林秀芳有過一段身心遭受折磨的婚姻。(圖／摘自臉書)

嫁西非富商被迫「三女侍一夫」 女星斬斷渣男喜迎第二春

2026-02-19 04:00

超人氣

更多 >
冬奧╱劉美賢突破日名將夾擊 美24年來首奪女子花滑金牌

冬奧╱劉美賢突破日名將夾擊 美24年來首奪女子花滑金牌
80歲以上領取社安金 支票相差多少？有人很後悔…

80歲以上領取社安金 支票相差多少？有人很後悔…
美議員提「一國一簽證」法案 禁中國公民免簽入境

美議員提「一國一簽證」法案 禁中國公民免簽入境
冬奧／不希望璃來受傷 日本花滑雙人揭 「木原運送」真相

冬奧／不希望璃來受傷 日本花滑雙人揭 「木原運送」真相
持30天旅遊簽證入境卻滯美30年 華女賣淫遭ICE逮捕

持30天旅遊簽證入境卻滯美30年 華女賣淫遭ICE逮捕