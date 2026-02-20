楊紫瓊好萊塢星光大道摘星 李安現身力挺

楊紫瓊(左)獲得好萊塢星光大道專屬星星，導演李安(右)出席授星儀式。(路透)

奧斯卡影后楊紫瓊 日前名留好萊塢 星光大道，獲得專屬星星。導演李安 、演員關繼威、吳珊卓、奧卡菲娜等多位影壇好友出席授星儀式。

ABC7電視台報導，楊紫瓊在好萊塢大道對現場的影迷、同仁與家人表示：「這一切太瘋狂了，感覺好不真實。我現在真的超級興奮！」

楊紫瓊從影超過40年，以多部膾炙人口的作品聞名影壇，如「臥虎藏龍」、「瘋狂亞洲富豪」（Crazy Rich Asians），以及近期的「魔法壞女巫」（Wicked）。

她在致詞時特別感謝導演朱浩偉（Jon M. Chu）與李安。

楊紫瓊笑著對李安說：「謝謝你發現我其實會演戲。我好喜歡你以前轉過身對別人說：『她不只是個武打影星，別再這麼叫她了。』謝謝你當初為我說的這些話。」

2023年，楊紫瓊憑藉在「媽的多重宇宙」（Everything Everywhere All at Once）中的精湛演出，榮獲奧斯卡最佳女主角獎。

出席儀式的嘉賓還包括吳珊卓（Sandra Oh）、奧卡菲娜（Awkwafina）與關繼威。

楊紫瓊的專屬星星就落在好萊塢大道中國戲院（TCL Chinese Theatre）前方。