「怪奇物語」瑪雅霍克情人節出嫁 老公是大8歲創作歌手

世界新聞網／輯
瑪雅霍克結婚了。（路透）
瑪雅霍克結婚了。（路透）

以影集「怪奇物語」（Stranger Things）走紅的27歲女星瑪雅霍克（Maya Hawke），於2月14日情人節當天，嫁給35歲創作歌手克里斯汀李赫特森（Christian Lee Hutson），兩人在紐約市聖喬治聖公會教堂（St George’s Episcopal Church）舉行溫馨私密的婚禮。

婚禮現場星光熠熠，瑪雅霍克已離婚的明星爸媽——好萊塢知名演員伊森霍克（Ethan Hawke）與烏瑪舒曼（Uma Thurman）—皆親自見證女兒的重要時刻。

此外，多位「怪奇物語」演員好友也現身祝賀，包括Finn Wolfhard、Gaten Matarazzo、Caleb McLaughlin、Sadie Sink、Natalia Dyer、Charlie Heaton與Joe Keery等人，共同見證這場浪漫時刻。

瑪雅霍克身穿訂製Prada婚紗，外搭羽毛裝飾的冬季大衣，造型典雅又帶有個性；赫特森則以訂製Prada燕尾服亮相，展現經典紳士風範。鄔瑪舒曼以淺藍色禮服搭配同色系鞋款優雅現身，伊森霍克則以全黑造型出席。

瑪雅霍克與赫特森交往多年，2024年2月情人節，赫特森曾在社群平台分享兩人合照並甜蜜告白。同年4月，瑪雅被拍到手戴鑽戒現身曼哈頓，訂婚消息逐漸浮上檯面。兩人也於舞台劇「John Proctor Is the Villain」首演夜攜手走紅毯，正式公開戀情。

2024年7月，瑪雅在「Zach Sang Show」訪談中談及兩人關係時表示：「和朋友談戀愛真的太棒了，我強烈推薦。對方真正了解你，把你當成有感受的人，而不是投射理想形象的對象。」

情人節 紐約市 曼哈頓

