「辛普森家族」播滿800集 創作團隊喊話：至少做到40季

「辛普森家庭」漫畫家格羅寧（左起）、配音演員卡特賴特和製作人塞爾曼參加「辛普森家庭」第800集的慶祝活動。 （美聯社）

「辛普森家庭」(The Simpsons)第800集15日在福斯電視台播出，歷經近40年、37季，創下鮮少卡通影集能夠企及的里程碑。無論是滑稽鮮明的角色、無厘頭的笑點，或是粉絲津津樂道的「預言」情節，都是讓辛普森家庭長青不衰的原因。

美聯社報導，辛普森家庭成為全球經典，一路走來飽受爭議。創作該劇的漫畫家格羅寧(Matt Groening)回憶起美國學校一度認為劇中霸子(Bart)被視為構成課堂威脅的往事，卻樂在其中。「如果你穿著霸子的『後段班』T恤去上學，還會被趕出去，那簡直是我們最好的宣傳。」

當福斯高層詢問這部作品是給小孩還是成人看時，創作團隊的選擇影響深遠，「我們說是給成人的，那是我們做過最重要的決定，因為這讓我們能寫出各式各樣的笑話。」

這部卡通「預測未來」的能力早已成為網路傳說，如2000年一集裡，花枝(Lisa)從「Donald Trump總統」接任總統的橋段。執行製片人強恩(Al Jean)的解釋很簡單：「那些預測其實都是巧合。」但另位製作人指出，如今科技反而讓預言變成假訊息，「現在那些預測幾乎都是假的，很多都是AI 做的，大家還驚呼辛普森怎麼做到的？這讓我對人類的輕信感到絕望。」

現實明星客串一直是影集特色之一，從麥可傑克森到女神卡卡 ，或是滾石樂團都曾登場。麥可傑克森1991年在「Stark Raving Dad」一集中客串，還是他親自打電話促成的。格羅寧回憶他晚上10點還在辦公室時電話響起，對方說他是麥可傑克森，他立刻以為是惡作劇便掛掉電話，結果鈴聲又再響起請他別掛斷。不過美國總統們從未答應製作團隊的客串邀約，強恩說他覺得未來總統們也不會答應。