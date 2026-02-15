靈魂人物回歸了 「驚聲尖叫7」鬼臉殺手登大銀幕更血腥

我的頻道

記者廖福生／綜合報導
「驚聲尖叫7」鬼臉殺手將首度登上IMAX大銀幕。(圖／派拉蒙影業提供)
「驚聲尖叫7」鬼臉殺手將首度登上IMAX大銀幕。(圖／派拉蒙影業提供)

電影「驚聲尖叫」推出全新續作「驚聲尖叫7」(Scream 7)，這次鬼臉殺手將首度登上IMAX大銀幕，帶來更震撼、更血腥的觀影體驗。此外，系列靈魂人物席妮皮斯考克正式回歸，面對人生中最可怕的威脅。

「驚聲尖叫7」由系列原創編劇凱文威廉森(Kevin Williamson)首度親自執導，他表示：「身為第一集、第二集和第四集的編劇，這對我個人意義重大。我也能和我的偶像衛斯克萊文合作，他教會我一切。大家老是問我，是否一直想執導一部『驚聲尖叫』電影，我都會說，沒錯，我超想的。現在到了第七集，全都是為了這一刻，這遠遠超出了我最大的夢想。」

飾演席妮的妮芙坎貝爾(Neve Campbell)也對這次合作充滿期待，她表示：「我一直都覺得讓凱文威廉森來執導一定會很棒，他比任何人都更了解這些角色和電影。」飾演查德米克斯馬汀的梅森古丁(Mason Gooding)更直言：「他是一位極具創意、感染力十足的導演，是個傳奇。」而飾演敏蒂米克斯馬汀的潔絲敏莎懷布朗(Jasmin Savoy Brown)也說：「這個電影系列沒有他就不會存在。」首次加入、飾演席妮女兒泰頓伊凡的伊莎貝梅(Isabel May)則表示：「這是他執導的第一部『驚聲尖叫』電影，所以我才會想要參與演出。」

電影「驚聲尖叫7」故事描述一個全新的鬼臉殺手，在席妮皮斯考克建立全新生活的寧靜小鎮出現時，她最深層的恐懼終於成真。這次，鬼臉殺手將目標鎖定她的女兒。為了保護家人，席妮被迫再度面對過去的恐怖夢魘，下定決心要徹底終結這場血腥惡夢。

