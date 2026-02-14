我的頻道

情人節禮物「零成本高回報」？ 摩登老公送妻4禮物

零時已到…移民執法改革無共識 國土安全部今起停擺

甘迺迪與貝塞特傳奇愛戀 「愛情故事」影集惹家屬反彈

編譯彭馨儀／綜合報導
新影集「愛情故事：小約翰甘迺迪和卡洛琳貝塞特」日前首播，但遭小約翰侄子史洛斯柏格公開批評影集從他的家族牟利。（取材自IMDb）
新影集「愛情故事：小約翰甘迺迪和卡洛琳貝塞特」日前首播，但遭小約翰侄子史洛斯柏格公開批評影集從他的家族牟利。（取材自IMDb）

FX和Hulu聯合推出新劇「愛情故事：小約翰甘迺迪和卡洛琳貝塞特」(Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette)日前首播，影集描述兩人在派對浪漫邂逅，最終以1999年7月16日小約翰駕駛私人飛機墜入大西洋，與卡洛琳及其姊姊勞倫貝塞特(Lauren Bessette)不幸遇難而告終。

正在紐約州競選國會議員的小約翰侄子史洛斯柏格(Jack Schlossberg)公開反對，稱影集從他的家族牟利，並指責製作人萊恩墨菲(Ryan Murphy)賺取數百萬元。

墨菲在加州州長紐森(Gavin Newsom)的播客反擊，「對一個你根本不記得的親戚感到憤怒，這真的很奇怪。」

飾演小約翰和卡洛琳的保羅安東尼凱利(Paul Anthony Kelly)和莎拉皮金(Sarah Pidgeon)表示，他們在飾演這對夫婦時非常謹慎。

影集改編自伊莉莎白貝勒(Elizabeth Belle)的著作「曾幾何時：卡洛琳貝塞特甘迺迪的迷人一生」(Once Upon a Time: The Captivating Life of Carolyn Bessette Kennedy)，展現卡洛琳貝塞特從Calvin Klein一路晉升，到她為維持「喬治」(George)雜誌的運作掙扎的歷程。

影集也提及娜歐蜜華茲(Naomi Watts)飾演的賈桂琳(Jackie Kennedy)，對兒子小約翰與德莉海明威(Dree Hemingway)飾演的女星達莉漢娜(Daryl Hannah)戀情感到不滿。

甘迺迪家族一直引起濃厚興趣。在2011年，「歷史頻道」(History Channel)取消由葛雷肯尼爾(Greg Kinnear)飾演甘迺迪(JFK)總統、凱蒂荷姆斯(Katie Holmes)飾演賈桂琳的迷你影集。

Netflix宣布推出影集「甘迺迪」(Kennedy)，改編自弗雷德里克洛格瓦爾(Fredrik Logevall)的普立茲獎史學著作「JFK：美國世紀的誕生」(JFK: Coming of Age in the American Century, 1917–1956.)。麥可法斯賓達(Michael Fassbender)飾演家族大家長老喬甘迺迪(Joe Kennedy Sr.)。

JFK 加州 紐森

