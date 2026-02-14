柯瑞監製配音「山羊巔峰」 感性分享菜鳥時期搭機出賽心境

史蒂芬柯瑞跨足大銀幕，擔任動畫電影「山羊巔峰」監製，並獻聲配音。(路透)

效力於金州勇士隊的NBA 球星史蒂芬柯瑞 （Stephen Curry）跨足大銀幕，擔任動畫電影「山羊巔峰」（Goat）監製，更在片中獻聲配音。該片描述一位不被看好的小山羊，最後靠自身努力登上巔峰的故事。日前柯瑞出席國際記者會時坦言，片中主角彷彿自己的人生縮影，更讓他想起菜鳥時期的深刻回憶。

柯瑞表示，雖然從小在籃球家庭長大，但成長過程並不像其他NBA明日之星的孩子一樣，「我很清楚自己算是晚熟型選手，所有的東西都得自己爭取」。他坦言，在成長的路上總是充斥著「你做不到」、「你不夠高」、「你不夠快」的質疑聲浪，也讓他曾陷入迷惘，不斷地與人比較。

但柯瑞指出，真正的做法其實是跑好自己的賽道、走好自己的路，並且在機會來臨時準備好自己：「這些都是我在威爾（Will，片中主角）身上看到的，同時也是曾在我自己身上看到的東西。這部電影真的探討了如何跨越自我懷疑，也重新定義了什麼才是真正的偉大。」

柯瑞坦言片中最讓他有共鳴的一幕，是主角首次和球隊搭飛機的景象：「我記得第一次以菜鳥身分出遠門比賽，不知道該怎麼做，只能小心翼翼、戰戰兢兢，不想擋到任何人的路。但你同時也是球隊的一分子，所以你又得表現得好像自己理所當然屬於這裡一樣。這是一種很微妙的狀態，要帶著對的心態進來，但同時又還是個新人。」

不僅如此，柯瑞也分享人生中最困難的時刻：「那是在我高三時的一場大型錦標賽，我知道會有很多教練來看。但那場是我整個夏天打得最糟糕的比賽。結束後我知道我搞砸了。」但最後柯瑞仍獲得獎學金，「我大學教練告訴我，當時他看到我在犯錯後的肢體動作，以及我怎麼繼續撐下去、繼續面對，那是他認定我作為一名球員最重要的一課」。

此次柯瑞在電影「山羊巔峰」中為大個子球員長頸鹿「藍尼」(Lenny)配音，有趣的是，該角色不僅是籃球員還是個饒舌歌手，柯瑞笑說配音過極具挑戰性，是段累又過癮的旅程，他形容藍尼情緒起伏極大，時而專注、時而分心，一下子擔心籃球，一下子又想著音樂，但內心始終保有純粹的快樂能量，「我覺得我自己也有一點這樣的特質，所以很有共鳴」。