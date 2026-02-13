威爾史密斯遭控性騷崩潰 與妻關係緊張 回歸遙遙無期

我的頻道

記者廖福生╱綜合報導
奧斯卡影帝威爾史密斯日前遭控性騷、不當解雇，讓他身心俱疲。（路透）
奧斯卡影帝威爾史密斯日前遭控性騷、不當解雇，讓他身心俱疲。（路透）

世界日報 陪您半世紀

奧斯卡影帝威爾史密斯（Will Smith）日前曾參加「美國達人秀」（America’s Got Talent）的音樂人布萊恩金約瑟夫（Brian King Joseph）提起訴訟，指控其涉及性騷擾及不當解雇。而該事件讓威爾史密斯與妻子潔達蘋姬史密斯（Jada Pinkett Smith）之間出現緊張關係，同時讓他回歸好萊塢之路再度遙遙無期。

據媒體報導指出，於加州洛杉磯高等法院提交的起訴狀內容中，威爾史密斯在邀請布萊恩金約瑟夫加入世界巡演後，被指控「刻意對約瑟夫進行培養與鋪陳」，目的是進行「性剝削」。不過威爾史密斯的律師艾倫・B・格羅德斯基（Allen B. Grodsky），面對這些指控表示「不實、毫無根據且魯莽」，並強調「完全否認所有指控」。

而該起訴訟發生在威爾與派拉蒙影業簽下「優先洽談多部電影合作協議」的4個月之後；同時消息人士指稱，他在2022年奧斯卡頒獎典禮上，因喜劇演員克里斯洛克（Chris Rock）開玩笑提到罹患掉髮症（alopecia）的潔達光頭造型，而當眾出手掌摑對方，讓他之後4年被好萊塢圈內視為「排擠對象」。

一名知情人士透露，威爾史密斯在事件爆發後，整個人接近崩潰邊緣，「即使他深信這些指控毫無根據，這件事對他來說仍然是一場噩夢」。

威爾史密斯 奧斯卡 好萊塢

