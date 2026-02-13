范德比克48歲癌逝 第一任妻感人悼文 暖心募款已逾150萬

我的頻道

編譯尤寶琪／綜合報導
美國演員詹姆斯范德比克日前因大腸癌不幸去世，享年48歲。（美聯社）
影集「戀愛時代」(Dawson's Creek)主角詹姆斯范德比克(James Van Der Beek)因大腸癌(colorectal cancer)不幸去世，享年48歲，他的第一任妻子麥克姆(Heather McComb)隨後發表了一篇感人至深的悼文。

年僅48歲的范德比克在與大腸癌抗爭兩年，最終留下妻子金伯莉(Kimberly)和六個孩子，15歲的奧莉維亞(Olivia)、13歲的約書亞(Joshua)、12歲的安娜貝爾(Annabel)、9歲半的艾蜜莉亞(Emilia)、7歲的葛溫多琳(Gwendolyn)和4歲的傑瑞邁亞(Jeremiah)。

在2003年至2009年間與范德比克結婚的女演員麥克姆，在社群媒體上，貼了一張兩人戀愛初期拍攝的黑白舊照，並發表了一篇感人至深的悼文。

「我為失去摯愛的詹姆斯而心碎。我尤其為他出色的妻子金伯莉、他可愛的孩子們以及他的家人們，吉姆、賈里德、朱莉安娜，以㺵所有他深愛的親朋好友，感到心痛。」48歲的麥克姆在分享這張溫馨照片時寫道。

「這張照片是我21歲生日時拍的。『戀愛時代』那時還沒播出，」她在貼文中補充指出，「這就是我眼中詹姆斯的模樣，純真、善良且心地純潔；這些年來，我們一起走過了多麼美好的旅程！」

她在悼詞中繼續說道：「我坐在這裡，無比感激我和詹姆斯之間這份特殊的聯繫、友誼和愛，這份已經持續了幾十年的情誼。」

麥克姆同時還在自己的貼文中向粉絲們喊話，請他們考慮為去為范德比克一家人成立的GoFundMe頁面捐款，並已經募集到超過150萬元；在為范德比克一家人成立的募款頁面上寫道，醫療費用讓「這個家庭捉襟見肘」，金伯莉和孩子們「面臨著不確定的未來」，你的慷慨解囊將幫助支付他們的基本生活開支、帳單，以及孩子們的教育。

金伯莉也在她的Instagram限時動態上寫道：「我的朋友們創建了這個募款頁面，希望能在這個艱難時期，給我和孩子們提供支持。我懷著感激之情，同時也心碎不已。」

美國演員詹姆斯范德比克（右）和妻子金伯莉布魯克（左），曾於2018年出席FX影集...
美國演員詹姆斯范德比克（右）和妻子金伯莉布魯克（左），曾於2018年出席FX影集「姿態」在紐約舉行的首映禮。（美聯社）
美國演員詹姆斯范德比克日前因大腸癌不幸去世，享年48歲。（美聯社）
社群媒體 醫療費 GoFundMe

