我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

鋼鋁關稅50%太過頭？金融時報：川普計畫撤回部分產品關稅

亞馬遜也跌入熊市 美股七雄裡 誰會是下一個？

楊紫瓊獲柏林影展「終身成就金熊獎」淚憶亡父

記者廖福生／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
楊紫瓊獲柏林影展終身成就金球獎。（歐新社）
楊紫瓊獲柏林影展終身成就金球獎。（歐新社）

世界日報 陪您半世紀

第76屆柏林影展於12日揭幕，楊紫瓊獲頒象徵終身成就的最高榮譽「榮譽金熊獎」，成為影展創辦以來首位得到此肯定的華人演員。她上台領獎時情緒激動，談到已故父親更一度落淚，氣氛格外動人。

現年63歲的她從導演西恩貝克（西恩貝克）手中接下獎座。典禮現場同步播放她多部代表作片段，包括「臥虎藏龍」（Crouching Tiger, Hidden Dragon）、「媽的多重宇宙」（Everything Everywhere All at Once）、「魔法壞女巫」（Wicked）等作品回顧，讓全場沉浸在致敬氛圍之中。

對於「終身成就」這個稱號，楊紫瓊以一貫從容口吻回應：「聽起來像句點，但我更願意把它當成一次暫停與深呼吸，回頭看看，再繼續往前走。」她還幽默補充：「當然我會走慢一點，免得有人把這隻熊拿回去。」引來笑聲。

談及投身影壇的起點，她回想起當年在馬來西亞熱愛舞蹈、重視紀律的自己，坦言從未想過故事會帶她走向如此廣闊的人生版圖，「電影不只是工作，它給了我一個遠超想像的世界」。她說，心中始終住著那個想讓父母驕傲的小女孩，提到父親時更紅了眼眶：「雖然他已不在，無法親眼看到，但如果今晚能看見我手中的金熊獎，我知道他一定會微笑。」

楊紫瓊也特別感謝柏林影展曾在早年給予她歸屬感與舞台，「那讓我明白邊緣聲音也有位置，還在摸索自我的創作者都能被看見。我很感激自己至今仍在成長與蛻變。」

西恩貝克則分享往事，透露自己早在1987年透過盜版錄影帶看見港片中華戰士，首次注意到楊紫瓊，並形容她是「一生難得一見的銀幕存在」，直言她只要踏入畫面就能改變整個空間的氛圍。兩人近期合作短片Sandiwara，她也笑說期待未來再一起拍長片，但立刻俏皮加上一句：「不過先說好，不能有床戲。」讓現場笑聲不斷。

楊紫瓊在台上淚崩。（歐新社）
楊紫瓊在台上淚崩。（歐新社）

楊紫瓊 媽的多重宇宙 華人

上一則

認愛8年女友 77歲葉啟田突拋大喜訊 自豪「性欲沒問題」

下一則

小S回來了 拒絕反覆陷入低潮 宣布回歸「小姐不熙娣」

延伸閱讀

觀影說劇／日動畫暌違4年 「青空花火物語」闖進柏林影展

觀影說劇／日動畫暌違4年 「青空花火物語」闖進柏林影展
奧斯卡影后入圍金酸莓 楊紫瓊、波曼候選「最差女演員」

奧斯卡影后入圍金酸莓 楊紫瓊、波曼候選「最差女演員」
金酸莓獎入圍揭曉 楊紫瓊、娜塔莉波曼上榜「最爛女演員」

金酸莓獎入圍揭曉 楊紫瓊、娜塔莉波曼上榜「最爛女演員」
梁洛施訂婚了？ 大9歲男友手上這細節露端倪

梁洛施訂婚了？ 大9歲男友手上這細節露端倪

熱門新聞

27歲的美國女歌手查普蘿恩1日出席葛萊美獎紅毯，上半身薄紗禮服幾近上空，紅色裙子只靠乳環掛住。(路透)

葛萊美／27歲女歌手「上空現身」 只靠乳環撐住薄紗

2026-02-01 23:10
歐陽娜娜大膽嘗試露側乳剪裁禮服。(取材自微博)

25歲歐陽娜娜性感露側乳 粉絲讚女神降臨

2026-02-06 01:14
趙薇女兒小四月更新近況。(取材自小紅書)

趙薇女兒16歲了…「小四月」罕露面 一頭金啡髮像極ABC

2026-02-07 03:00
言承旭(右)、周渝民(仔仔)也來大S雕像前。(記者沈昱嘉／攝影)

言承旭被仔仔攙扶離開 網友見這一幕心痛「他真的都快碎了」

2026-02-02 23:07
余天(右起)、胡瓜、余祥銓積極準備「鑽石舞台」演唱會。圖／艾迪昇傳播提供

密友爆費玉清人間蒸發 引退6年失聯

2026-02-10 12:03
艾希頓庫奇(左)和黛咪摩爾曾有過一段6年婚姻。（路透）

黛咪摩爾揭「床事3人行」惹怒前夫 庫奇一句話終和解

2026-02-09 01:21

超人氣

更多 >
華人區超市「天降」百元鈔票 員工撿起後不適 原因是

華人區超市「天降」百元鈔票 員工撿起後不適 原因是
賓州28歲華女遭男友性侵報警 隔天被槍殺

賓州28歲華女遭男友性侵報警 隔天被槍殺
過了今年4月 加州賭場恐玩不到21點與所有牌局

過了今年4月 加州賭場恐玩不到21點與所有牌局
洛杉磯港式茶樓吃哪一家？食評家口袋名單有5家

洛杉磯港式茶樓吃哪一家？食評家口袋名單有5家
明州ICE掃蕩非法移民行動結束 霍曼說明原因

明州ICE掃蕩非法移民行動結束 霍曼說明原因