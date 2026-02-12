我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普引發疑美論？北約傳統盟國民眾認為美國不可靠 對嚇阻外敵沒信心

白宮遊說風波延燒 司法部反托拉斯高層接連走人

威爾史密斯遭控「性剝削」與妻關係緊張 回歸好萊塢遙遙無期

記者廖福生／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
威爾史密斯日前遭控性騷、不當解雇，讓他身心俱疲。（路透）
威爾史密斯日前遭控性騷、不當解雇，讓他身心俱疲。（路透）

奧斯卡影帝威爾史密斯（Will Smith）日前曾參加「美國達人秀」（America’s Got Talent）的音樂人布萊恩・金・約瑟夫（Brian King Joseph）提起訴訟，指控其涉及性騷擾及不當解雇。而該事件讓威爾史密斯與妻子潔達・蘋姬・史密斯（Jada Pinkett Smith）之間出現緊張關係，同時讓他回歸好萊塢之路再度遙遙無期。

據外媒報導指出，於加州洛杉磯高等法院提交的起訴狀內容中，威爾史密斯在邀請布萊恩・金・約瑟夫加入世界巡演後，被指控「刻意對約瑟夫進行培養與鋪陳」，目的是進行「性剝削」。不過威爾史密斯的律師艾倫・B・格羅德斯基（Allen B. Grodsky），面對這些指控表示「不實、毫無根據且魯莽」，並強調「完全否認所有指控」。

而該起訴訟發生在威爾與派拉蒙影業簽下「優先洽談多部電影合作協議」的4個月之後；同時消息人士指稱，他在2022年奧斯卡頒獎典禮上，因喜劇演員克里斯・洛克（Chris Rock）開玩笑提到罹患掉髮症（alopecia）的潔達光頭造型，而當眾出手掌摑對方，讓他之後4年被好萊塢圈內視為「排擠對象」。

一名知情人士透露，威爾史密斯在事件爆發後，整個人接近崩潰邊緣，「即使他深信這些指控毫無根據，這件事對他來說仍然是一場噩夢」。

威爾史密斯 奧斯卡 好萊塢

上一則

台男星娶陸女星10年 消失台演藝圈「欠一個交代」曝近況

延伸閱讀

張鈞甯好萊塢試鏡經驗 常錄到100次 每次錄到快吐血

張鈞甯好萊塢試鏡經驗 常錄到100次 每次錄到快吐血
退役轉戰好萊塢？ 柯瑞：不為未來設限

退役轉戰好萊塢？ 柯瑞：不為未來設限
美軍加勒比海緝毒 打死2名千里達及托巴哥公民 家屬控告川普政府

美軍加勒比海緝毒 打死2名千里達及托巴哥公民 家屬控告川普政府
美軍加勒比海緝毒 死者家屬告川普政府

美軍加勒比海緝毒 死者家屬告川普政府

熱門新聞

27歲的美國女歌手查普蘿恩1日出席葛萊美獎紅毯，上半身薄紗禮服幾近上空，紅色裙子只靠乳環掛住。(路透)

葛萊美／27歲女歌手「上空現身」 只靠乳環撐住薄紗

2026-02-01 23:10
歐陽娜娜大膽嘗試露側乳剪裁禮服。(取材自微博)

25歲歐陽娜娜性感露側乳 粉絲讚女神降臨

2026-02-06 01:14
趙薇女兒小四月更新近況。(取材自小紅書)

趙薇女兒16歲了…「小四月」罕露面 一頭金啡髮像極ABC

2026-02-07 03:00
言承旭(右)、周渝民(仔仔)也來大S雕像前。(記者沈昱嘉／攝影)

言承旭被仔仔攙扶離開 網友見這一幕心痛「他真的都快碎了」

2026-02-02 23:07
余天(右起)、胡瓜、余祥銓積極準備「鑽石舞台」演唱會。圖／艾迪昇傳播提供

密友爆費玉清人間蒸發 引退6年失聯

2026-02-10 12:03
艾希頓庫奇(左)和黛咪摩爾曾有過一段6年婚姻。（路透）

黛咪摩爾揭「床事3人行」惹怒前夫 庫奇一句話終和解

2026-02-09 01:21

超人氣

更多 >
過了今年4月 加州賭場恐玩不到21點與所有牌局

過了今年4月 加州賭場恐玩不到21點與所有牌局
洛杉磯港式茶樓吃哪一家？食評家口袋名單有5家

洛杉磯港式茶樓吃哪一家？食評家口袋名單有5家
華人區超市「天降」百元鈔票 員工撿起後不適 原因是

華人區超市「天降」百元鈔票 員工撿起後不適 原因是
明州ICE掃蕩非法移民行動結束 霍曼說明原因

明州ICE掃蕩非法移民行動結束 霍曼說明原因
賓州28歲華女遭男友性侵報警 隔天被槍殺

賓州28歲華女遭男友性侵報警 隔天被槍殺