「讓悲傷長出翅膀」 英國男星康柏拜區打動人心

英國男星班奈狄克康柏拜區「讓悲傷長出翅膀」海報。（取材自IMDb）

英國男星班奈狄克康柏拜區（Benedict Cumberbatch）雖然拍過「奇異博士」等超級英雄片，廣為全球觀眾認識，其實他有時也會拍較冷門的小本製作，「讓悲傷長出翅膀」（The Thing with Feathers）成本僅600萬美元，但扮演鰥夫的他從頭帶到尾，過足戲癮。

「讓悲傷長出翅膀」講述爸爸喪妻心痛，剩自己獨力照顧兩個稚子，他藉創作排解對亡妻的思念。某天，他的悲傷成魔，長出翅膀，一隻巨型烏鴉從他的草圖中誕生，到底是思念亡妻的幻覺，還是創傷後遺的瘋狂？他如何才能跟兒子一起走出傷痛？

此片改編自麥克斯波特（Max Porter）的中篇小說「悲傷長了翅膀」（Grief is the Thing with Feathers），曾獲英國「衛報」年度選書，麥克斯並得到「星期日泰晤士報」年度作家獎。導演迪倫索敦（Dylan Southern）過去為歌手或樂隊拍攝紀錄片為主，今次執導「讓悲傷長出翅膀」還兼任編劇。除了班奈狄克康柏拜區，又請來「哈利波特 」（Harry Potter）電影系列男星大衛休利斯（David Thewlis）為「烏鴉」旁白。

以喪失親人痛楚為題材歷來不少，康柏拜區把各種複雜心情一一呈現；片中印象最深刻的一幕是爸爸接兒子放學，有家長很熱情，企圖開解他，稱自己母親早前也因癌症 逝世，會了解他的心情，爸爸想逃離這種關愛又不懂回應的表情。