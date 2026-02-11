「人間芭比」瑪格羅比火力全開 連換51套禮服狂戀鮮肉男星

我的頻道

記者廖福生／即時報導
瑪格羅比洛杉磯首映連換戰袍。（圖／華納提供）
瑪格羅比洛杉磯首映連換戰袍。（圖／華納提供）

農曆年節將至，但在迎接馬年到來之前，一年一度的西洋情人節也倒數計時，有「人間芭比」之稱的好萊塢女星瑪格羅比（Margot   Robbie）帶來新作「咆哮山莊」（Wuthering Heights），在片中大尺度狂愛鮮肉男星雅各艾洛迪（Jacob Elordi），更狂換51套華麗禮服，平均每3分鐘就以新造型登場。

瑪格羅比自「Barbie 芭比」紅毯造型驚豔全球後，這次宣傳「咆哮山莊」更是火力全開，彷彿將片中的華麗服裝帶到現實世界一般，近期巡迴全球勤跑電影宣傳的她，每次紅毯亮相的造型一再刷新影壇時尚新標竿。

最早先是以一襲Alexander McQueen黑色蕾絲鏤空洋裝出席節目錄影，在洛杉磯首映會上以黑、紅色漸層設計的香奈兒禮服登場。接著在法國巴黎的首映會上，身穿香奈兒的艷紅馬甲式垂墜洋裝，並配戴曾屬好萊塢傳奇女星伊莉莎白泰勒所有的泰姬瑪哈鑽石項鍊(Taj Mahal Diamond)，可說是近年最震撼的紅毯珠寶時尚。

最新在倫敦首映會上，則以前Dior創意總監John Galliano設計的經典禮服亮相，窈窕曲線全都露，性感造型令人眼睛為之一亮，讓影迷在戲裡、戲外都能大飽眼福。

該片找來「Barbie 芭比」電影的服裝設計師賈桂琳杜倫，角色造型跳脫古裝限制，採用當代設計美學、新穎布料，以濃郁艷麗的大膽用色，忠實反映出角色當下心境，為電影打造出既復古、又現代的獨特美學風格。

光是瑪格羅比的角色就有多達51套衣服，更獲得時尚品牌香奈兒大方出借典藏庫的復古珠寶，為瑪格羅比的造型再添風采。除了精心設計的服裝以外，導演為了拍出原著中壯觀的荒野場面，特別帶著劇組移師英國南部，實景拍攝瑪格羅比與雅各艾洛迪在荒原中纏綿的震撼鏡頭，同時深入600年歷史古宅「諾爾宅邸」取景，精準重現維多利亞時期的古典氛圍。

電影「咆哮山莊」劇情描述，凱西(瑪格羅比 飾)和希斯克里夫(雅各艾洛迪 飾)萌生禁忌之愛，卻在命運捉弄下分離。沒想到多年後希斯克里夫回到咆哮山莊，兩人重逢卻掀起家庭風暴，發展出一段充滿慾望、愛情與瘋狂的史詩故事。

