小甜甜布蘭妮出售音樂版權 進帳約2億元

中央社10日即時報導
美國流行樂歌手「小甜甜」布蘭妮。(路透資料照)

媒體今天報導，美國流行樂歌手「小甜甜」布蘭妮成為最新一位出售音樂作品版權的音樂人，她的代表作包含「愛的初告白」（...Baby One More Time）和「愛的再告白」（Oops!...I Did It Again）。

法新社報導，根據好萊塢八卦網站TMZ援引的消息人士指出，這筆交易金額估計約為2億美元，但法律文件並未載明確切數字。

這筆金額據信與加拿大歌手小賈斯汀（Justin Bieber）於2023年賣掉音樂版權的金額差不多。

現年44歲的「小甜甜」布蘭妮（Britney Spears）成為近年出售音樂版權的眾多藝人之一，其他包括老牌搖滾巨星布魯斯史普林斯汀（Bruce Springsteen）、美國傳奇歌手巴布狄倫（（Bob Dylan），以及哥倫比亞流行樂天后夏奇拉（Shakira）與美國華麗搖滾重金屬Kiss合唱團。

美國媒體報導，這批權利由音樂出版商Primary Wave買下；該公司旗下名將雲集，包括美國流行音樂天后惠妮休斯頓（Whitney Houston）、知名雷鬼歌手巴布馬利（Bob Marley）、流行樂壇傳奇巨星王子（Prince）等傳奇巨星的作品。

歌曲出版權的持有人，凡是作品被播出、專輯銷售，或用於廣告與電影時，都可獲得相應報酬。

持續成長的音樂版權市場，讓藝人得以將歷年作品變現；在串流時代下，這些作品對投資人而言是具吸引力的長期資產。

除了Recognition Music Group、Concord Music Publishing等專業投資機構外，索尼（Sony）、環球（Universal）和華納（Warner）等大型唱片公司也紛紛拓展此一領域的業務。

布蘭妮於1990年代末期紅透半邊天，但近年來已基本淡出音樂圈。

2021年，美國法院終止布蘭妮父親皮爾茲（Jamie Spears）掌控她財務長達13年的監管權，布蘭妮曾表示這樣的安排既虐待又羞辱人。

布蘭妮 索尼 哥倫比亞

