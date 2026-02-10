泰勒絲新曲MV改寫傳統 邀來5大咖助陣創紀錄

泰勒絲在「Opalite」MV中收到名為Opalite的噴霧。(取材自泰勒絲Instagram)

流行天后泰勒絲 (Taylor Swift)近日正式在YouTube 上線全新主打歌曲「Opalite」MV，這支作品由她親自包辦編劇、導演與演出。不過此次發行方式大破常規，MV並未第一時間登上YouTube，而是率先於Spotify 與Apple Music兩大音樂串流平台獨家曝光，兩天後才同步上架YouTube，不僅顛覆產業慣例，也一舉創下Spotify單日最高串流MV的驚人紀錄。

更令粉絲驚喜的是，泰勒絲這回找來一票重量級跨界卡司助陣，包括去年與她同場錄製節目「葛漢諾頓秀」(The Graham Norton Show)的奧斯卡影帝席尼墨菲(Cillian Murphy)、電影「真愛每一天」(About Time)男主角多姆納爾格利森(Domhnall Gleeson)等人，全數現身MV，超豪華陣容曝光後立刻掀起熱烈討論。

泰勒絲透露，當時與她同集參與「葛漢諾頓秀」的來賓還包括「之前的我們」(Past Lives)韓裔美籍女星葛麗塔李(Greta Lee)、「創：戰神」(Tron: Ares)英國女星茱蒂透納史密斯(Jodie Turner-Smith)，以及以深情嗓音走紅的「蘇格蘭甜心」路易斯卡柏狄(Lewis Capaldi)，這些人全都是她長期欣賞的對象。節目聊天過程中，多姆納爾格利森曾半開玩笑表示想演出她的MV，沒想到這句玩笑話意外成真。

泰勒絲回憶：「一周後，多姆納爾就收到了我親自寫好的『Opalite』MV劇本，而且他就是主角。」她當下靈光乍現，萌生更瘋狂的想法，「如果那天所有一起上節目的來賓，甚至主持人，都能一起參與MV，一定會很有趣，就像成人版的分組報告，只是完全沒有強迫。」

最終，當晚的所有嘉賓全數點頭答應參與拍攝，讓泰勒絲直呼相當感動。她也形容這次拍攝宛如一趟回到90年代的「時空旅行」，MV中同時加入她「The Eras Tour」巡演的御用舞者，整體風格復古又前衛。泰勒絲笑說，整個創作與拍攝過程比想像中更好玩，「我交到新朋友，在MV裡埋了不少隱喻，也嘗試了新的時尚造型，創造這個故事與角色真的非常過癮。」