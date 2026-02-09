席維斯史特龍親曝過往辛酸 成名前露宿巴士總站等機會

席維斯史特龍親曝過往辛酸回憶。（圖／CATCHPLAY+提供）

以「洛基」（Rocky）與「第一滴血」（Rambo）於好萊塢 奠定地位的動作巨星席維斯史特龍（Sylvester Stallone），成名之路其實充滿波折。在1970年代，尚未嶄露頭角的他長期苦無演出機會，生活一度陷入困境，甚至曾露宿巴士總站，連續撐過四個夜晚。

在寫出「洛基」劇本之前，史特龍其實也曾試圖叩關大型製作。他曾參與「教父」（The Godfather）首集的試鏡，目標是片頭婚禮場面中的一名背景角色，卻仍未獲選。據了解，選角人員給出的理由是他「看起來不夠像義大利 人」。

多年後回顧這段經歷，史特龍在訪談中仍難掩失落與不甘。他透露，當時製作方對他表示，並不確定他是否符合角色需求；他當下反問：「所以我不是你們要的類型？」更讓他感到無奈的是，那個角色只是站在婚禮蛋糕後方的背景人物，幾乎不會被鏡頭捕捉。

除了這個不起眼的角色外，史特龍也曾嘗試爭取片中其他具名角色，但結果同樣鎩羽而歸。他坦言，自己一直很嚮往詮釋黑幫人物，雖然說不上具體原因，但總覺得那樣的角色帶著一種獨特的浪漫氣質。

這連串挫敗，反而成了史特龍人生的重要轉捩點。他下定決心要為自己創造機會，親手打造一個量身訂做的角色，最終誕生了義大利裔拳擊手「洛基」。這部作品不僅讓他一舉成名，更勇奪奧斯卡 「最佳影片」，也徹底改寫了他的人生。