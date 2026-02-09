黛咪摩爾揭「床事3人行」惹怒前夫 庫奇一句話終和解

我的頻道

記者陳穎╱綜合報導
艾希頓庫奇(左)和黛咪摩爾曾有過一段6年婚姻。（路透）
艾希頓庫奇(左)和黛咪摩爾曾有過一段6年婚姻。（路透）

好萊塢男星艾希頓庫奇（Ashton Kutcher）與前妻黛咪摩爾（Demi Moore）離婚15年後，近日罕見公開盛讚，態度上的轉變引發外界高度關注，也讓這段昔日話題婚姻再度被翻出討論。

現年47歲的庫奇與63歲的摩爾於2003年開始交往，2005年步入婚姻，這段相差15歲的戀情當年備受矚目。不過婚姻僅維持6年，兩人於2011年分開，並在2013年正式離婚。

庫奇日前為宣傳全新影集「美麗毒素」(The Beauty)，接受訪問時被問到新作被外界拿來與黛咪摩爾2024年口碑與獎項雙收的電影「懼裂」(The Substance)相比時，他毫不避諱給予前妻高度肯定。艾希頓庫奇直言：「老實說，黛咪在『懼裂』裡的表現真的非常強，她拿下那麼多重量級獎項，我為她感到非常驕傲，她完全是殺翻全場。」簡短一句話，卻被視為他對前妻事業成就最直接、也最正面的回應。

在「美麗毒素」中，艾希頓庫奇飾演研發「完美外貌藥物」的關鍵人物，該藥物能讓人瞬間變得極度美麗，卻伴隨致命副作用；而在「懼裂」裡，黛咪摩爾則詮釋逐漸老去的名人，透過黑市藥物創造出「年輕版的自己」，引爆一連串失控後果。該片也讓摩爾橫掃金球獎、評論家選擇獎與美國演員工會獎（SAG），迎來演藝生涯新高峰。

艾希頓庫奇和黛咪摩爾的關係並非毫無波折。庫奇曾坦承，自己對前妻於2019年出版的回憶錄「Inside Out」感到「非常憤怒」。書中黛咪摩爾提及很後悔在婚姻期間為了讓感情融洽而接受「3人行」，並指控艾希頓庫奇影響她中斷近20年的戒酒狀態。艾希頓庫奇當時表示，書籍出版後引來狗仔出現在他與現任妻子蜜拉（Mila Kunis）孩子的學校，讓他難以接受。

多年過去，昔日的愛恨與爭議逐漸沉澱，艾希頓庫奇如今選擇以欣賞的角度看待前妻的成功，也讓這段橫跨事業、情感與時間的好萊塢情史，再次掀起話題。

