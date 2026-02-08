我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

超級盃中場秀／壞痞兔的歌到底在唱些什麼？ 從超市打包員到饒舌天王

黎智英等9人國安案 預定美東晚間9時判刑

超級盃中場秀／壞痞兔的歌到底在唱些什麼？ 從超市打包員到饒舌天王

編譯陳韻涵／即時報導
壞痞兔8日在超級盃中場表演。(路透)
壞痞兔8日在超級盃中場表演。(路透)

波多黎各饒舌巨星「壞痞兔」(Bad Bunny)去年10月接受「周六夜現場」(SNL)訪問時，曾在開場獨白期間，用西班牙語向聽得懂西語的觀眾致意，並開玩笑地對不懂西語的觀眾說：「如果你沒聽懂我剛才說的話，你還有四個月的時間學習」；壞痞兔這番話被認為是他為超級盃中場表演暖身的前奏，不僅引發熱議，也讓人好奇這位超市打包員蛻變為獲葛萊美獎肯定的饒舌天王。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，無論大家是否聽他的建議學習西語，儘管職業美式足球聯盟(NFL)邀請壞痞兔表演的決定招致保守派強烈反對，他仍被看好炒熱超級盃中場表演，他的粉絲甚至將這場演出暱稱為「痞兔盃」(Benitobowl)。

壞痞兔月初以2025年專輯「Debi Tirar Mas Fotos」榮獲本屆葛萊美年度專輯獎後表示，「我會在這13分鐘裡，盡情做我喜歡的事情，我知道我會玩得很開心。」

隨著壞痞兔登上超級盃中場表演的大舞台，他也寫下歷史，成為首位以西語為主的西語裔獨唱歌手，擔任超級盃中場表演壓軸，締造音樂生涯的重要里程碑。

壞痞兔本名為歐卡西歐(Benito Antonio Martinez Ocasio)，他十年前還在波多黎各家鄉維加巴哈(Vega Baja)的超市擔任打包員；當時，他把拉丁都市創作音樂作品上傳SoundCloud，吸引大量聽眾與粉絲，知名度逐漸打開。

他後續推出多首熱門單曲與混音作品，並與多位雷鬼頓歌手及珍妮佛羅培茲(Jennifer Lopez)、卡迪B(Cardi B)等國際巨星合作；首張專輯「X 100PRE」發行前，壞痞兔已躋身2018年全球串流播放量最高的十大歌手行列。

如今，他累積發行六張錄音室專輯，拿下六座葛萊美獎，並成為推動雷鬼動(reggaeton)全球化的關鍵人物；這種曲風源自波多黎各，曾被視為地下文化的拉丁都市音樂，如今透過壞痞兔的作品成功打進主流市場。

研究西語裔音樂暴紅現象的衛斯理學院(Wellesley College)美國研究助理教授佩特拉‧里維拉-里多(Petra Rivera-Rideau)指出，壞痞兔的音樂深受波多黎各社會環境影響，反映債務危機、瑪麗亞颶風與2019年示威浪潮等集體經驗，同時保留對快樂、社群與希望的想像，成為他跨越語言與文化界線，吸引全球聽眾的關鍵。

超級盃 葛萊美 颶風

上一則

金晨被罰1500後首露面 心事重重、眼神警戒

下一則

網傳侯明昊與孔雪兒戀情 雙方工作室火速發文闢謠

延伸閱讀

超級盃1票難求 能進場的球迷年收入至少20萬

超級盃1票難求 能進場的球迷年收入至少20萬
NFL／布雷迪「沒有立場」惹怒球迷 改口支持愛國者奪超級盃

NFL／布雷迪「沒有立場」惹怒球迷 改口支持愛國者奪超級盃
「壞痞兔」備戰超級盃中場秀、合影庫克 透露將「盡情」表演

「壞痞兔」備戰超級盃中場秀、合影庫克 透露將「盡情」表演
超級盃倒數 灣區「星光」湧現…瑪莎史都華、大衛賴特曼都來了

超級盃倒數 灣區「星光」湧現…瑪莎史都華、大衛賴特曼都來了

熱門新聞

言承旭(右)、周渝民(仔仔)也來大S雕像前。(記者沈昱嘉／攝影)

言承旭被仔仔攙扶離開 網友見這一幕心痛「他真的都快碎了」

2026-02-02 23:07
27歲的美國女歌手查普蘿恩1日出席葛萊美獎紅毯，上半身薄紗禮服幾近上空，紅色裙子只靠乳環掛住。(路透)

葛萊美／27歲女歌手「上空現身」 只靠乳環撐住薄紗

2026-02-01 23:10
具俊曄至今長駐愛妻墳前不肯離開。（取材自X／@allkpop）

國民姐夫兩樣情 具俊曄走不出喪妻痛 AKIRA放閃林志玲

2026-02-01 06:10
屈中恆(右起)、朱德剛」、涂善存宣傳舞台劇「在哪裡跌倒，就在哪裡躺一下」。(圖／全民大劇團提供)

屈中恆慘遭中國封殺失業 回台幫老婆「外送便當」近況曝光

2026-02-03 03:50
歐陽娜娜大膽嘗試露側乳剪裁禮服。(取材自微博)

25歲歐陽娜娜性感露側乳 粉絲讚女神降臨

2026-02-06 01:14
趙薇女兒小四月更新近況。(取材自小紅書)

趙薇女兒16歲了…「小四月」罕露面 一頭金啡髮像極ABC

2026-02-07 03:00

超人氣

更多 >
房間有「第三者」 BBC揭中國旅館偷拍 住客性愛被直播

房間有「第三者」 BBC揭中國旅館偷拍 住客性愛被直播
華女老闆惹怒網紅？遭大規模網路霸凌+死亡威脅

華女老闆惹怒網紅？遭大規模網路霸凌+死亡威脅
美國多地飲用水井爆「化學物質汙染」4000萬人受影響

美國多地飲用水井爆「化學物質汙染」4000萬人受影響
廚房裡的「肝腎殺手」醫公開5大容易「受潮」粉狀食物

廚房裡的「肝腎殺手」醫公開5大容易「受潮」粉狀食物
假退款索個資 布碌崙華男險遭電費詐騙

假退款索個資 布碌崙華男險遭電費詐騙