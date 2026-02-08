黛咪摩爾揭「三人行」床事惹怒前夫 艾希頓庫奇終和解

我的頻道

記者陳穎／即時報導
艾希頓庫奇(左)和黛咪摩爾曾有過一段6年婚姻。（路透）
艾希頓庫奇(左)和黛咪摩爾曾有過一段6年婚姻。（路透）

好萊塢男星艾希頓庫奇（Ashton Kutcher）與前妻黛咪摩爾（Demi Moore）離婚15年後，近日罕見公開盛讚，態度上的轉變引發外界高度關注，也讓這段昔日話題婚姻再度被翻出討論。

現年47歲的庫奇與63歲的摩爾於2003年開始交往，2005年步入婚姻，這段相差15歲的戀情當年備受矚目。不過婚姻僅維持6年，兩人於2011年分開，並在2013年正式離婚。

艾希頓日前為宣傳全新影集「美麗毒素」(The Beauty)，接受訪問時被問到新作被外界拿來與黛咪摩爾2024年口碑與獎項雙收的電影「懼裂」(The Substance)相比時，他毫不避諱給予前妻高度肯定。艾希頓庫奇直言：「老實說，黛咪在『懼裂』裡的表現真的非常強，她拿下那麼多重量級獎項，我為她感到非常驕傲，她完全是殺翻全場。」簡短一句話，卻被視為他對前妻事業成就最直接、也最正面的回應。

他也進一步延伸談到作品背後的社會意涵，指出：「更大的背景其實是，我們正活在一個對『外貌改造』愈來愈主流、也越來越被接受的社會。這種現象在過去20年間不斷發生，說實話，真的相當詭異。」

在「美麗毒素」中，艾希頓庫奇飾演一名研發「完美外貌藥物」的關鍵人物，該藥物能讓人瞬間變得極度美麗，卻伴隨致命副作用；而在「懼裂」裡，黛咪摩爾則詮釋一名逐漸老去的名人，透過黑市藥物創造出「年輕版的自己」，卻引爆一連串失控後果。該片也讓摩爾橫掃金球獎、評論家選擇獎與美國演員工會獎（SAG），迎來演藝生涯新高峰。

艾希頓庫奇和黛咪摩爾的關係並非毫無波折。庫奇曾坦承，自己對前妻於2019年出版的回憶錄「Inside Out」感到「非常憤怒」。書中黛咪摩爾提及對婚姻期間為了讓感情融洽，接受三人行並後悔，並指控艾希頓庫奇影響她中斷近20年的戒酒狀態。艾希頓庫奇當時表示，書籍出版後甚至引來狗仔直接出現在他與現任妻子蜜拉（Mila Kunis）孩子的學校，讓他難以接受。

此外，艾希頓庫奇在婚姻期間也曾擔任摩爾與前夫布魯斯威利（Bruce Willis）三名女兒的繼父，包括魯默、史考特與塔露拉。其中小女兒塔露拉曾於2023年坦言，母親與庫奇的戀情對她成長造成不小衝擊，直言那段時間「至今仍在消化」。

多年過去，昔日的愛恨與爭議逐漸沉澱，艾希頓庫奇如今選擇以欣賞的角度看待前妻的成功，也讓這段橫跨事業、情感與時間的好萊塢情史，再次掀起話題。

