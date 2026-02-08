我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

把握這7種生財方法 不用靠運氣中樂透

華盛頓郵報「裁員風暴」擴大 執行長路易斯宣布即刻卸任

葛倫鮑威爾黑化 為280億遺產殺7名繼承人

記者廖福生╱綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
葛倫鮑威爾在片中飾演反派角色貝克，為奪回遺產不惜代價除掉除譜上的親戚。(圖／CATCHPLAY提供)
葛倫鮑威爾在片中飾演反派角色貝克，為奪回遺產不惜代價除掉除譜上的親戚。(圖／CATCHPLAY提供)

由「捍衛戰士：獨行俠」葛倫鮑威爾（Glen Powell）與「懼裂」瑪格麗特庫利（Margaret Qualley）首度合作主演的電影「豪門殺人指南」，近日釋出海報與預告，揭開這場結合金錢、慾望與連環謀殺的豪門血色謀殺序幕。

男主角葛倫鮑威爾談到與瑪格麗特庫利首次合作，毫不掩飾自己的欣賞之情，直言：「我被瑪格麗特庫利圈粉很久了，我們有很多共同朋友，她很快就能把氣氛炒熱，而且非常有趣。」

他更形容瑪格麗特庫利在片中飾演的茱莉亞，是一個極具魅力的復古蛇蠍美人角色，「但又被她演得非常現代、很有真實感，她真的是一個很會玩的演員。」這對銀幕新搭檔一出手便火花四射，也成為電影最令人期待的亮點之一。

葛倫鮑威爾亦透露，他在片中飾演的暗黑角色貝克，最令人著迷的是「觀眾的視角」，他形容「豪門殺人指南」就像「美國殺人魔」與「計程車司機」一樣，觀眾被迫在心理層面與主角成為「行為同謀」，明明知道他在做壞事，卻還是忍不住為他加油，甚至希望他能全身而退。

葛倫鮑威爾笑說：「這正是我喜歡這些電影的原因，我們追隨的是不該追隨的人物，觀眾最後會為反派角色加油，或者至少為道德上有問題的人物加油，這樣的觀影體驗真的非常有趣！」

電影「豪門殺人指南」描述出生便被豪門家族無情拋棄的貝克瑞費洛（葛倫鮑威爾飾），為奪回屬於自己的遺產，決心不擇手段，策畫連環謀殺，除掉擋在他與280億元遺產之間的7名家族財產繼承人，奪回他的身分與巨額遺產。

然而，隨著一個個繼承人以愈來愈「匠心獨具的意外」相繼死亡，貝克不僅得同時瞞著女友進行殺人計畫，更得面對一位看穿他陰謀、又想分一杯羹的風騷舊情人茱莉亞(瑪格麗特庫利飾)，否則，一切都有可能功虧一簣。

瑪格麗特庫利飾演看穿貝克陰謀的舊情人。(圖／CATCHPLAY提供)
瑪格麗特庫利飾演看穿貝克陰謀的舊情人。(圖／CATCHPLAY提供)

上一則

王楚然演古裝劇說「How are you」 中韓網友集體笑翻

下一則

耿大勇38歲放棄鐵飯碗逐夢 從鍋爐工變劉曉慶搭檔

延伸閱讀

電影「世紀血案」惹議 柯文哲：別消費受害者、歷史應盡快跨過去

電影「世紀血案」惹議 柯文哲：別消費受害者、歷史應盡快跨過去
電影「世紀血案」風暴 劇本結局「影射史明是兇手」

電影「世紀血案」風暴 劇本結局「影射史明是兇手」
電影「世紀血案」取材未獲林義雄授權 陳水扁：不可以先斬後奏

電影「世紀血案」取材未獲林義雄授權 陳水扁：不可以先斬後奏
280億遺產引殺機 葛倫鮑威爾新片揭豪門連環命案

280億遺產引殺機 葛倫鮑威爾新片揭豪門連環命案

熱門新聞

言承旭(右)、周渝民(仔仔)也來大S雕像前。(記者沈昱嘉／攝影)

言承旭被仔仔攙扶離開 網友見這一幕心痛「他真的都快碎了」

2026-02-02 23:07
27歲的美國女歌手查普蘿恩1日出席葛萊美獎紅毯，上半身薄紗禮服幾近上空，紅色裙子只靠乳環掛住。(路透)

葛萊美／27歲女歌手「上空現身」 只靠乳環撐住薄紗

2026-02-01 23:10
具俊曄至今長駐愛妻墳前不肯離開。（取材自X／@allkpop）

國民姐夫兩樣情 具俊曄走不出喪妻痛 AKIRA放閃林志玲

2026-02-01 06:10
屈中恆(右起)、朱德剛」、涂善存宣傳舞台劇「在哪裡跌倒，就在哪裡躺一下」。(圖／全民大劇團提供)

屈中恆慘遭中國封殺失業 回台幫老婆「外送便當」近況曝光

2026-02-03 03:50
歐陽娜娜大膽嘗試露側乳剪裁禮服。(取材自微博)

25歲歐陽娜娜性感露側乳 粉絲讚女神降臨

2026-02-06 01:14
馬筱梅日前才和汪小菲拍孕婦寫真。圖／摘自微博

大S逝世周年仍未見兒女蹤影 馬筱梅曝真實近況

2026-02-02 16:39

超人氣

更多 >
趙薇女兒16歲了…「小四月」罕露面 一頭金啡髮像極ABC

趙薇女兒16歲了…「小四月」罕露面 一頭金啡髮像極ABC
冬奧／谷愛凌藍白比賽服「繡著龍」靈感來自中國青花瓷

冬奧／谷愛凌藍白比賽服「繡著龍」靈感來自中國青花瓷
冬奧／首輪重大失誤 谷愛凌：奧運壓力真的不一樣

冬奧／首輪重大失誤 谷愛凌：奧運壓力真的不一樣
台積電將拿第一？美媒：英特爾恐讓出「全球最大半導體雇主」頭銜

台積電將拿第一？美媒：英特爾恐讓出「全球最大半導體雇主」頭銜
北京施壓美取消對台軍售？專家看川普：幾乎不可能

北京施壓美取消對台軍售？專家看川普：幾乎不可能