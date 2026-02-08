葛倫鮑威爾黑化 為280億遺產殺7名繼承人

葛倫鮑威爾在片中飾演反派角色貝克，為奪回遺產不惜代價除掉除譜上的親戚。(圖／CATCHPLAY提供)

由「捍衛戰士：獨行俠」葛倫鮑威爾（Glen Powell）與「懼裂」瑪格麗特庫利（Margaret Qualley）首度合作主演的電影「豪門殺人指南」，近日釋出海報與預告，揭開這場結合金錢、慾望與連環謀殺的豪門血色謀殺序幕。

男主角葛倫鮑威爾談到與瑪格麗特庫利首次合作，毫不掩飾自己的欣賞之情，直言：「我被瑪格麗特庫利圈粉很久了，我們有很多共同朋友，她很快就能把氣氛炒熱，而且非常有趣。」

他更形容瑪格麗特庫利在片中飾演的茱莉亞，是一個極具魅力的復古蛇蠍美人角色，「但又被她演得非常現代、很有真實感，她真的是一個很會玩的演員。」這對銀幕新搭檔一出手便火花四射，也成為電影最令人期待的亮點之一。

葛倫鮑威爾亦透露，他在片中飾演的暗黑角色貝克，最令人著迷的是「觀眾的視角」，他形容「豪門殺人指南」就像「美國殺人魔」與「計程車司機」一樣，觀眾被迫在心理層面與主角成為「行為同謀」，明明知道他在做壞事，卻還是忍不住為他加油，甚至希望他能全身而退。

葛倫鮑威爾笑說：「這正是我喜歡這些電影的原因，我們追隨的是不該追隨的人物，觀眾最後會為反派角色加油，或者至少為道德上有問題的人物加油，這樣的觀影體驗真的非常有趣！」

電影「豪門殺人指南」描述出生便被豪門家族無情拋棄的貝克瑞費洛（葛倫鮑威爾飾），為奪回屬於自己的遺產，決心不擇手段，策畫連環謀殺，除掉擋在他與280億元遺產之間的7名家族財產繼承人，奪回他的身分與巨額遺產。