瑪麗亞凱莉冬奧開幕式爆假唱遭轟 嘴唇張閉比現場還慢

瑪莉亞凱莉6日在冬奧開幕式演出，但被爆是對嘴假唱。（路透）

本屆冬季奧運 開幕當天，流行天后泰勒絲 (Taylor Swift)突然現身電視轉播台，向參賽選手送上祝福，贏得觀眾一致讚揚，不過另一位天后瑪麗亞凱莉(Mariah Carey)獲邀在開幕式演唱，卻爆發假唱疑雲，遭到許多網友砲轟。

英國每日郵報(Daily Mail)報導，第25屆米蘭-柯蒂納冬奧 (Milano Cortina Winter Olympics)開幕式，凱莉身著一襲飄逸白色禮服，演唱經典歌曲Volare，結果有眼尖觀眾發現她的嘴唇張、閉速度比現場實際速度要來得慢，顯示凱莉並沒有盡全力開嗓唱歌，因此一首歌還沒唱完，就有網友上網發文怒嗆：「我已經好幾年沒看過比這更糟糕的假唱表演」、「瑪麗亞凱莉假唱得太糟糕了，拜託義大利，你們有自己的歌手啊。」

父親是愛爾蘭裔、母親是委內瑞拉裔的凱莉並沒有義大利血統，不過接受過專業歌劇訓練，擁有令人印象深刻的高音域，結果竟爆發假唱疑雲，惹惱許多網友，紛紛在社群平台發文吐槽：「親眼目睹瑪麗亞凱莉僵硬假唱，看起來像是照著提詞器唱歌」、「最糟糕的是瑪麗亞凱莉甚至都不掩飾自己在假唱」、「瑪麗亞凱莉根本就沒唱這首歌，真是無語，我討厭假唱」等種種負評，幾乎要讓這位55歲的歌壇天后名譽掃地。

反觀另一位天后泰勒絲突然現身國家廣播公司(NBC)冬奧轉播台，為參賽選手送上祝福：「我非常感激你們為走到今天這一步付出的一切，也感激你們讓我們有機會見證你們的精彩表現。」並強調：「我衷心希望你們能度過一屆精彩的奧運，祝你們好運、一路平安，也希望這段經歷能夠成為你們終生難忘的回憶。」

許多觀眾在冬奧直播現場看到泰勒絲現身為選手加油，驚喜又感動並紛紛讚揚：「泰勒絲奧運會，太棒了」、「正在看奧運會，結果泰勒絲突然出現」、「泰勒絲是史上最棒的人」等，正面評價給予泰勒絲高度肯定。