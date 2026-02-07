我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

聯合國財務告急 川普吹噓「讓別國出錢」如今卻將先掏腰包

1967年以來出席所有超級盃 三老友今年恐是最後一次同看

貝克漢長子鐵了心 去除手臂「老爸」刺青徹底與父母決裂

記者廖福生╱綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
布魯克林貝克漢被發現悄悄將身上象徵父子情感的刺青遮蓋。（路透資料照片）
布魯克林貝克漢被發現悄悄將身上象徵父子情感的刺青遮蓋。（路透資料照片）

貝克漢家族風波持續延燒。26歲的長子布魯克林貝克漢（Brooklyn Beckham）日前才公開發表長達6頁的聲明，點名指控父親大衛貝克漢（David Beckham）與母親維多利亞（Victoria Beckham），並表明無意修補關係。近日，他再度以行動引發外界關注，悄悄將身上象徵父子情感的「Dad」（爸爸）刺青去除，被解讀為與家族徹底切割的最新訊號。

據「太陽報」報導，布魯克林近日與妻子妮寇拉佩茲（Nicola Peltz）一同現身洛杉磯時，被發現右手臂原本刺有「Dad」（爸爸）字樣的船錨刺青，已被3個新圖案覆蓋。知情人士透露，他實際上已接受雷射療程，目的正是去除這個向父親致敬的刺青。

消息人士指出，布魯克林對原生家庭長期感到失望與痛苦，認為這段關係已無法帶來正向情感，因此無法再保留象徵親情的印記。外界也普遍解讀，他此舉不僅針對父母，也代表與3名弟妹之間的關係出現難以修補的裂痕。

事實上，這並非布魯克林首次移除與家庭相關的刺青。先前他已將胸口向母親維多利亞致意的紋身加以遮蓋，如今連父親大衛貝克漢的刺青也一併處理。消息人士感嘆，這一連串動作對大衛與維多利亞而言，無疑是情感上的重擊，「就像在傷口上再灑一把鹽」。

巧合的是，大衛貝克漢日前才在社群平台分享自己於2015年為布魯克林刺在頸部的「Buster」字樣紋身。另一方面，布魯克林手臂上仍可見「Love you Bust」（愛你，Buster）的刺字，但顏色已明顯淡化，似乎也象徵著這段父子情感的轉變。

布魯克林貝克漢被發現悄悄將身上象徵父子情感的刺青遮蓋。圖為他的父親貝克漢。（路透...
布魯克林貝克漢被發現悄悄將身上象徵父子情感的刺青遮蓋。圖為他的父親貝克漢。（路透資料照片）

布魯克林 貝克漢 洛杉磯

上一則

外公為援藏工程師 楊紫用生命詮釋高原女警

下一則

張凌赫又偷瞄白鹿 被翻白眼 「撕破臉分手」傳聞再起

延伸閱讀

場邊人語／魔術出招 籃網失罩

場邊人語／魔術出招 籃網失罩
新春祝福 中華公所發紅包給老人中心

新春祝福 中華公所發紅包給老人中心
開撕家族還不夠 貝克漢長子布魯克林「去除父子刺青」

開撕家族還不夠 貝克漢長子布魯克林「去除父子刺青」
貝克漢家族撕破臉 富豪岳父打破沉默挺布魯克林：他很棒

貝克漢家族撕破臉 富豪岳父打破沉默挺布魯克林：他很棒

熱門新聞

言承旭(右)、周渝民(仔仔)也來大S雕像前。(記者沈昱嘉／攝影)

言承旭被仔仔攙扶離開 網友見這一幕心痛「他真的都快碎了」

2026-02-02 23:07
27歲的美國女歌手查普蘿恩1日出席葛萊美獎紅毯，上半身薄紗禮服幾近上空，紅色裙子只靠乳環掛住。(路透)

葛萊美／27歲女歌手「上空現身」 只靠乳環撐住薄紗

2026-02-01 23:10
具俊曄至今長駐愛妻墳前不肯離開。（取材自X／@allkpop）

國民姐夫兩樣情 具俊曄走不出喪妻痛 AKIRA放閃林志玲

2026-02-01 06:10
屈中恆(右起)、朱德剛」、涂善存宣傳舞台劇「在哪裡跌倒，就在哪裡躺一下」。(圖／全民大劇團提供)

屈中恆慘遭中國封殺失業 回台幫老婆「外送便當」近況曝光

2026-02-03 03:50
歐陽娜娜大膽嘗試露側乳剪裁禮服。(取材自微博)

25歲歐陽娜娜性感露側乳 粉絲讚女神降臨

2026-02-06 01:14
馬筱梅日前才和汪小菲拍孕婦寫真。圖／摘自微博

大S逝世周年仍未見兒女蹤影 馬筱梅曝真實近況

2026-02-02 16:39

超人氣

更多 >
大華車禍3死7傷 肇事者92歲 一死者身分公布

大華車禍3死7傷 肇事者92歲 一死者身分公布
獨／九旬長者撞洛杉磯99大華超市 1死3傷來自台灣

獨／九旬長者撞洛杉磯99大華超市 1死3傷來自台灣
香港情侶深圳酒店過夜 三周後發現自己成偷拍影片主角

香港情侶深圳酒店過夜 三周後發現自己成偷拍影片主角
台灣人上廁所一習慣要改 彭啓明：改革負面聲浪大但會挺住

台灣人上廁所一習慣要改 彭啓明：改革負面聲浪大但會挺住
好市多這款海鮮人氣高但常缺貨 網友狂推：看到就直接買

好市多這款海鮮人氣高但常缺貨 網友狂推：看到就直接買