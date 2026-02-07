貝克漢長子鐵了心 去除手臂「老爸」刺青徹底與父母決裂

布魯克林貝克漢被發現悄悄將身上象徵父子情感的刺青遮蓋。（路透資料照片）

貝克漢 家族風波持續延燒。26歲的長子布魯克林 貝克漢（Brooklyn Beckham）日前才公開發表長達6頁的聲明，點名指控父親大衛貝克漢（David Beckham）與母親維多利亞（Victoria Beckham），並表明無意修補關係。近日，他再度以行動引發外界關注，悄悄將身上象徵父子情感的「Dad」（爸爸）刺青去除，被解讀為與家族徹底切割的最新訊號。

據「太陽報」報導，布魯克林近日與妻子妮寇拉佩茲（Nicola Peltz）一同現身洛杉磯 時，被發現右手臂原本刺有「Dad」（爸爸）字樣的船錨刺青，已被3個新圖案覆蓋。知情人士透露，他實際上已接受雷射療程，目的正是去除這個向父親致敬的刺青。

消息人士指出，布魯克林對原生家庭長期感到失望與痛苦，認為這段關係已無法帶來正向情感，因此無法再保留象徵親情的印記。外界也普遍解讀，他此舉不僅針對父母，也代表與3名弟妹之間的關係出現難以修補的裂痕。

事實上，這並非布魯克林首次移除與家庭相關的刺青。先前他已將胸口向母親維多利亞致意的紋身加以遮蓋，如今連父親大衛貝克漢的刺青也一併處理。消息人士感嘆，這一連串動作對大衛與維多利亞而言，無疑是情感上的重擊，「就像在傷口上再灑一把鹽」。