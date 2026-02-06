妮可基嫚考慮將帶2女兒回澳洲生活 前夫遠距探視恐崩潰

我的頻道

記者廖福生╱綜合報導
妮可基嫚(右)結束與齊斯艾本19年婚姻。（路透資料照片）
奧斯卡影后妮可基嫚（Nicole Kidman）與鄉村歌王齊斯艾本（Keith Urban）去年9月結束19年婚姻，今年1月離婚程序正式生效。不過有消息指出，她正考慮善用雙方明顯不對等的監護安排，帶著兩人的兩個女兒搬回她的家鄉澳洲生活。

在日前曝光的離婚文件中指出，雙方同意放棄子女扶養費與配偶贍養費。兩名分別17歲和15歲的女兒，在1年中將有306天與妮可同住，齊斯艾本每年則擁有59天的相處時間，等同於「每兩周一次周末探視」。

不過有知情人士表示：「妮可幾乎擁有女兒們的完整監護權，所以實際上沒有什麼能阻止她帶著孩子們收拾行李，搬到任何她想去的地方生活。」當初妮可基嫚會選擇長住在鄉村音樂重鎮納許維爾，完全是為了丈夫的事業，但現在她沒有理由繼續居住於此。

此外，消息指出，妮可基嫚在6個月前原本打算在葡萄牙落腳、建立新生活。不過在假期之間最後一次回到澳洲後，她現在認為，對女兒們和她自己來說，澳洲才是更好的選擇。而若此消息成真，齊斯艾本將會崩潰至極。

澳洲 葡萄牙 奧斯卡

