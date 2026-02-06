「新鮮殺戮」女星泣訴為拍片不惜抵押房子 被迫搬家

我的頻道

編譯尤寶琪／綜合報導
珍妮弗艾斯波西多稱，為了電影「新鮮殺戮」不惜抵押房子。（取材自IMDb）
女星珍妮弗艾斯波西多(Jennifer Esposito)透露，自己為了完成電影「新鮮殺戮」(Fresh Kills)的拍攝，被迫搬離她拿去抵押的房子時，忍不住潸然淚下。

這位52歲的女演員透露，她為了耗費她15年的時間，自編自導自演的電影，她在2024年將自己的豪宅抵押了出去。

艾斯波西多如今坦言，雖然她終於得以將自己的電影上映，但也因此背負了沉重的代價；在艾斯波西多最近的一篇Instagram貼文中，這位導演強忍淚水，透露自己已經搬離了抵押的房子。

「是啊，我現在看起來像⋯⋯因為我一直在哭，因為我要搬出我抵押來拍電影的房子，然後現在那些身處聚光燈下的人，卻不能舉杯說：『嘿，來看這部電影吧』，」她在影片中說道。

「然後我對自己說，『你知道嗎？沒有人欠任何人任何東西。』然後我又想，『是嗎？作為人類，我們真的沒欠別人甚麼嗎？」她繼續說道，「也許這就是我們現在陷入困境的原因。我其實認為我們確實彼此虧欠。作為人類，我們彼此虧欠的是體面。這就是我們彼此虧欠的。」

這位女星在貼文的標題中寫到：「我們之間真的虧欠彼此嗎？或許，對於我們目前面臨的每一個問題，都應該問自己這個問題。拋開那些故意讓我們互相敵對的系統，如今生存已成為最基本的需求，我指的是基本人與人的相處。」

艾斯波西多在2024年透露，因為她對自己有信心，所以決定抵押房產。

「多年來，這座城市一直在告訴你能成為什麼樣的人，不能成為什麼樣的人，」她對KTLA電視台說道，「我受夠了，我心想：『我為什麼要求全世界要相信我？我必須相信我自己。』」

「新鮮殺戮」於2023年在翠貝卡電影節(Tribeca Film Festival)和紅海國際電影節(Red Sea International Film Festival)首映，現已在Hulu上線。

「這是一段漫長的旅程，我為此深感自豪。」艾斯波西多說。

珍妮弗艾斯波西多稱，為了電影「新鮮殺戮」不惜抵押房子。（取材自Instagram...
