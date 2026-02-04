讓好友溫斯蕾借宿家中 李奧納多惹怒27歲女友

我的頻道

記者廖福生╱綜合報導
李奧納多狄卡皮歐（右）與凱特溫斯蕾當年合作「鐵達尼號」，是不少人心中最完美的銀幕情侶。（取材自IMDb）
李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）與凱特溫斯蕾（Kate Winslet）在1997年合作經典作品「鐵達尼號」，片中兩人虐心的愛戀，至今仍是不少影迷心中最完美的銀幕情侶。而現實生活中李奧納多與凱特至今仍然關係親密，甚至會插手私人生活方面的建議，這也讓李奧納多交往2年的女友維多利亞伽里蒂（Vittoria Ceretti）非常不是滋味。

據知情人士透露，維多利亞伽里蒂並非指控凱特和李奧納多有什麼曖昧情愫，而是李奧納多總是更重視凱特的意見更勝過她。維多利亞認為，每次兩人之間遇到問題，李奧納多總會提起過去凱特曾給過什麼建議，「她覺得自己是在和李奧納多心中那個『理想化凱特』競爭」。

而過去凱特溫斯蕾曾提起與李奧納多的關係，她形容兩人就像「兄妹」般親密，不過這樣的情愫並沒有任何與「性」有關的想法，因為若有想法「會像亂倫一樣」。她表示：「很幸運的，我們從來沒有對彼此動過心，我知道這樣說聽起來真的很讓人受不了，不過抱歉！事實就是如此，我們真的從來沒有情愫。」

但即使如此，凱特溫斯蕾至今只要人在好萊塢時，就會借住在李奧納多家中，這樣的舉動仍讓凱特的朋友們震驚不已，同時也令李奧納多27歲的模特兒女友維多利亞伽里蒂感到不自在。

