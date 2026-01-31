「甜茶」遭逼婚？傳凱莉詹納下最後通牒「結婚不然分手」

我的頻道

記者廖福生／即時報導
提摩西夏勒梅日前與女友凱莉詹納現身電影「橫衝直闖」洛杉磯首映。（美聯社）
提摩西夏勒梅日前與女友凱莉詹納現身電影「橫衝直闖」洛杉磯首映。（美聯社）

「甜茶」提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）與凱莉詹納（Kylie Jenner）自2023年4月開始交往，近日傳出想婚頭的凱莉詹納下達最後通牒，要求提摩西夏勒梅要馬結婚，否則她就會選擇轉身離開。

根據外媒報導指出，一名知情人士透露，凱莉認為自己已經非常有耐心，等著提摩西展現出對這段關係的承諾，但他始終沒有真正站出來表態。因此，現在是她必須逼他正視這個問題的時候了。

據了解，凱莉詹納極度渴望與提摩西夏勒梅確定關係，但男方卻始終避重就輕。過去在這段感情中，凱莉詹納不僅在紅毯上全力支持男友，甚至對他大多數朋友與家人始終沒有真正接納她、從一開始就對這段戀情嗤之以鼻的狀況，選擇視而不見。

有消息人士指出，凱莉詹納深愛著提摩西夏勒梅，但她不願意無止境地等下去，也不願被當成一塊被美化的肉體來對待，「她的自尊對她而言太重要了，如果提摩西希望這段關係能夠持續下去，就該站出來有所行動」。

另外，提摩西夏勒梅很少與「卡戴珊家族」家族來往，這也讓家族成員無法認同，甚至對於提摩西夏勒梅的動機始終抱持懷疑態度。不過，有消息指出，提摩西夏勒梅仍會公然對其他女性流露慾望，但之所以仍與詹娜交往，是因為被她豐滿的身材深深吸引且難以自拔。

