快訊

財報懶人包：Meta、微軟、特斯拉、三星電子一次掌握

鮑爾為什麼遲不表態是否留任Fed理事？

裘莉爆陷「財務危機」傳積極出售豪宅準備離開美國

記者廖福生／綜合報導
安潔莉娜裘莉驚傳出售豪宅準備離開美國。(歐新社)
美國女星安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）與前夫布萊德彼特（Brad Pitt）法國酒莊產權官司至今仍未落幕，不過近期傳出安潔莉娜裘莉因不斷累積的高額律師費，讓她出現經濟危機，且已計畫出售在美國境內唯一的住宅。

根據「RadarOnline」披露，裘莉於2025年7月低調出售位於紐約市曼哈頓上西城持有近30年的公寓，但這筆交易直到近期才被外界得知。她自1997年起便擁有該物件，雖然實際成交價格未公開，但估計略低於200萬美元。

這項出售動作，正值裘莉準備脫手洛杉磯洛斯費利茲（Los Feliz）地區、價值2500萬美元豪宅之際。據悉，她已向通過資格審核的潛在買家展示這棟完成整修的房產，為籌備早已計畫多時的海外移居做準備。

一名好萊塢線人向娛樂圈內幕人士透露，裘莉「正在艱難維持她在洛杉磯的生活方式」。另外，一名選角經紀人則表示：「她為了專注家庭而拒絕演出邀約，這樣的選擇令人敬佩，但確實會影響收入。這也是她考慮移居海外的原因之，因為在那裡，她的錢能花得更久。」

不過，由於雙方先前的監護權協議，裘莉在所有孩子成年之前，無法搬離洛杉磯地區，因為布萊德彼特仍將該市視為自己的主要居住地。裘莉曾在2019年的一場訪談中抱怨：「等所有孩子滿18歲後，我希望能住在海外。現在，我們必須以孩子父親選擇居住的地方為生活基地。」

知情人士指出，這位南加州出身的女星「從來就不想長期住在洛杉磯」，但因為與布萊德彼特的監護安排，裘莉別無選擇，如今她已準備好迎接一種「不再以好萊塢為中心」的人生。

若能順利以獲利價格出售洛杉磯豪宅，這筆資金對裘莉將相當重要，因為長期的法律支出已對她的財務狀況造成明顯負擔。

安潔莉娜裘莉（右）與前夫布萊德彼特（Brad Pitt）法國酒莊產權官司至今仍未...
裘莉 洛杉磯 布萊德彼特

