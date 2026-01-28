觀影說劇╱「日租家庭」布蘭登費雪說日文 找路人練習

布蘭登費雪為「日租家庭」苦練日文。（圖／車庫娛樂提供）

由奧斯卡 影帝布蘭登費雪（Brendan Fraser）主演的電影「日租家庭」（Rental Family），公布最新幕後花絮，影帝導演惺惺相惜、傾訴對於彼此的仰慕之情，導演宮崎光代HIKARI透過本片分享年少時移民 美國成為學校中異類感受，布蘭登費雪為了本片苦練日文。

「日租家庭」最新幕後花絮進入亮相，影帝布蘭登費雪及導演宮崎光代HIKARI傾訴對於彼此的仰慕之情，布蘭登費雪解釋：「本片取材自HIKARI她自己的人生，也來自她年輕時到美國的那段旅程。」HIKARI也親自說明：「我唸高中時，是全校唯一的亞洲人，我想把那種感受放入片中。」

布蘭登費雪也大為讚許HIKARI的執導功力：「她是個創作者，對於人性有很強的直覺，她用真誠去呈現，不煽情，也不落俗套。」日本 演員平岳大也對導演補充稱讚：「她不會重複拍攝，因為她準備得非常充足，令人覺得節奏不疾不徐，而且很真實。」布蘭登接著說：「她很擅長引導出演員內在的表演。」

HIKARI也興奮地說自己一直在找最適合飾演主角的演員，並直稱：「我也一直是布蘭登的粉絲！布蘭登的表演帶出了脆弱感，而這正是這個角色這趟旅程所需要的。」布蘭登為了本片苦練日文，只要在路上遇到當地人就會攀談，最後更大呼：「這是我職涯中，最讓我大開眼界的經歷。」

「日租家庭」以現代東京為背景，故事講述一位長年在日本打拼的美籍演員（布蘭登費雪飾），但他的星運一直無法突破，直到一個特別的工作找上他，為一家「日租家庭」機構服務，運用他多年的表演功力，將舞台從螢光幕上搬到真實生活中。各種千奇百怪的角色都讓他經歷過，為的只是去彌補別人家庭的缺口，但隨著他逐漸融入客戶的生活，他也開始建立起真摯的情感聯繫，模糊了表演與真實之間的界線。面對這份工作背後的道德複雜性的同時，也讓他重新找回了人生的意義、歸屬感，以及人與人之間細膩而靜謐的美好連結。