我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

養老難 加州入列美國「不適合退休州」之一

Trader Joe's帆布袋台灣爆紅 台幣95元炒到159萬？

觀影說劇╱「日租家庭」布蘭登費雪說日文 找路人練習

記者廖福生╱綜合報導
布蘭登費雪為「日租家庭」苦練日文。（圖／車庫娛樂提供）
布蘭登費雪為「日租家庭」苦練日文。（圖／車庫娛樂提供）

奧斯卡影帝布蘭登費雪（Brendan Fraser）主演的電影「日租家庭」（Rental Family），公布最新幕後花絮，影帝導演惺惺相惜、傾訴對於彼此的仰慕之情，導演宮崎光代HIKARI透過本片分享年少時移民美國成為學校中異類感受，布蘭登費雪為了本片苦練日文。

「日租家庭」最新幕後花絮進入亮相，影帝布蘭登費雪及導演宮崎光代HIKARI傾訴對於彼此的仰慕之情，布蘭登費雪解釋：「本片取材自HIKARI她自己的人生，也來自她年輕時到美國的那段旅程。」HIKARI也親自說明：「我唸高中時，是全校唯一的亞洲人，我想把那種感受放入片中。」

布蘭登費雪也大為讚許HIKARI的執導功力：「她是個創作者，對於人性有很強的直覺，她用真誠去呈現，不煽情，也不落俗套。」日本演員平岳大也對導演補充稱讚：「她不會重複拍攝，因為她準備得非常充足，令人覺得節奏不疾不徐，而且很真實。」布蘭登接著說：「她很擅長引導出演員內在的表演。」

HIKARI也興奮地說自己一直在找最適合飾演主角的演員，並直稱：「我也一直是布蘭登的粉絲！布蘭登的表演帶出了脆弱感，而這正是這個角色這趟旅程所需要的。」布蘭登為了本片苦練日文，只要在路上遇到當地人就會攀談，最後更大呼：「這是我職涯中，最讓我大開眼界的經歷。」

「日租家庭」以現代東京為背景，故事講述一位長年在日本打拼的美籍演員（布蘭登費雪飾），但他的星運一直無法突破，直到一個特別的工作找上他，為一家「日租家庭」機構服務，運用他多年的表演功力，將舞台從螢光幕上搬到真實生活中。各種千奇百怪的角色都讓他經歷過，為的只是去彌補別人家庭的缺口，但隨著他逐漸融入客戶的生活，他也開始建立起真摯的情感聯繫，模糊了表演與真實之間的界線。面對這份工作背後的道德複雜性的同時，也讓他重新找回了人生的意義、歸屬感，以及人與人之間細膩而靜謐的美好連結。

日本 奧斯卡 移民

上一則

趙櫻子直播突飆罵助理 網友質疑作戲衝流量

下一則

劈腿飛踢… 張鈞甯拍「匿殺」苦練武打2月：痛並快樂著

延伸閱讀

張鈞甯拍打戲練到「想死」 導演男友：每個畫面都很美

張鈞甯拍打戲練到「想死」 導演男友：每個畫面都很美
MLB／大谷翔平遇對手討簽名開2條件 道奇要贏自己也要贏

MLB／大谷翔平遇對手討簽名開2條件 道奇要贏自己也要贏
觀影說劇╱29歲施柏宇再扮高中生 「媽媽」田中千繪教日文

觀影說劇╱29歲施柏宇再扮高中生 「媽媽」田中千繪教日文
甜茶新片奪影帝 羅伯派汀森劇中祕密「獻聲」曝光

甜茶新片奪影帝 羅伯派汀森劇中祕密「獻聲」曝光

熱門新聞

霍建華現身台北早餐店，一舉動粉絲暖爆。圖／摘自微博

霍建華台北吃早餐被認出… 霸氣掏現金「整桌買單」暖爆

2026-01-21 10:32
大衛貝克漢在安撫維多利亞貝的情緒，兒子布魯克林和妻子妮可拉尷尬在一旁。（美臉社）

貝嫂在長子婚宴秀不雅動作 拒媳婦搶風頭「超臭臉」

2026-01-20 19:58
霍諾德（Alex Honnold）21日選在雨天徒手攀爬台灣台北101大樓一小段，為1月24日正式攀爬做準備。 （中通社）

霍諾德零防護爬101 失手就是死…Netflix「一招」防墜落

2026-01-23 17:33
王祖賢現身美國，眼睛明顯需要吃力才能張開。(取材自魯中晨報)

58歲王祖賢罕見露面 雙眼腫到睜不開 親揭引退22年真實原因

2026-01-04 19:50
安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）。（美聯社）

這位奧斯卡影后也要搬離美國前往歐洲「相當興奮」

2026-01-26 14:27
趙櫻子直播飆罵助理。（取材自微博）

中國女星直播一半突失控拍桌怒吼 飆罵助理「等你1小時」網看傻

2026-01-27 03:30

超人氣

更多 >
川普僅用「一個字」 回應要求解僱國土安全部長的呼聲

川普僅用「一個字」 回應要求解僱國土安全部長的呼聲
明州移民執法奪命 博維諾遭免職降調 川普改派霍曼接手

明州移民執法奪命 博維諾遭免職降調 川普改派霍曼接手
「請和平抗議」 第一夫人梅蘭妮亞罕見發聲

「請和平抗議」 第一夫人梅蘭妮亞罕見發聲
中國女星直播一半突失控拍桌怒吼 飆罵助理「等你1小時」網看傻

中國女星直播一半突失控拍桌怒吼 飆罵助理「等你1小時」網看傻
嚴寒午夜外出失蹤 密大學生疑暴露低溫陳屍校園

嚴寒午夜外出失蹤 密大學生疑暴露低溫陳屍校園