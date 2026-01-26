蕾哈娜、碧昂絲驚爆「世紀復合」倒數 兩人丈夫積極從中斡旋

碧昂絲(Beyoncé)。(路透)

流行天后碧昂絲 （Beyoncé）與蕾哈娜（Rihanna）曾是關係密切的摯友，但近年來兩人關係轉為微妙，外界形容已演變成「亦敵亦友」的狀態。不過，兩人的丈夫饒舌天王 Jay-Z 與 A$AP Rocky，近期正積極推動雙方重啟對話，希望促成和解。

據「RadarOnline」報導指出，有消息人士透露，Jay-Z 與 A$AP Rocky 私交甚篤，對彼此間逐漸疏遠的「兄弟情」感到相當惋惜，而妻子之間的緊張關係也讓兩人頗為無奈，「他們真的很想念彼此的友誼，但現在老婆們已經無法像從前那樣相處，這讓事情變得很尷尬，因此他們決定設法促成一次和平對話」。

不過，知情人士也透露，兩位饒舌歌手過去其實一直避免介入妻子之間的矛盾，「她們都是個性非常強勢的人，他們不想輕易打破現狀」。最初，Jay-Z 與 A$AP Rocky曾希望兩位天后能自行化解誤會，但情況至今仍未改善。

消息人士指出，碧昂絲與蕾哈娜目前仍對彼此保持冷淡，甚至刻意避免同處一個空間。據了解，碧昂絲認為蕾哈娜背叛了她的信任，而「忠誠」對碧昂絲而言極為重要：「如果你對她忠心，她也會對你忠心到底；但一旦被背叛，她就不會再回頭。在某個過程中，蕾哈娜失去了這一點。」

此外，報導指出，雙方關係惡化的關鍵因素之一，可能與蕾哈娜與好萊塢八卦網站「Hollywood Unlocked」創辦人傑森・李（Jason Lee）的友誼有關。傑森・李過去曾公開發表對碧昂絲及 Jay-Z 不友善的言論，甚至在個人Podcast節目中聲稱掌握兩人「令人震驚的秘密」。