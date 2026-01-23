我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

氣候惡劣可以免費改機票嗎？航空公司最新規定一覽

貝克漢長子與父母決裂 16億美元婚前協議成導火線？

奧斯卡入圍名單揭曉 「罪人」16項創紀錄 華裔導演趙婷角逐最佳導演

記者廖福生／綜合報導
第98屆奧斯卡金像獎將於3月15日舉行頒獎典禮。（歐新社）
第98屆奧斯卡金像獎將於3月15日舉行頒獎典禮。（歐新社）

2026年第98屆奧斯卡金像獎22日公布入圍名單，「罪人」以16項提名成為入圍大贏家，創下奧斯卡入圍紀錄；才拿下金球獎最佳導演的華裔導演趙婷以「哈姆奈特」入圍最佳導演；才在金球獎得獎的「Kpop獵魔女團」入圍最佳動畫、〈Golden〉入圍最佳原創歌曲。

「一戰再戰」以最佳影片、最佳導演等13項提名居次。非英語片以來自挪威的「情感的價值」表現最出色，拿下最佳影片等九項提名；華裔導演趙婷的新作「哈姆奈特」則獲得八項提名。

華裔導演趙婷（左）角逐第98屆奧斯卡最佳導演獎，圖為趙婷與史蒂芬史匹柏11日出席...
華裔導演趙婷（左）角逐第98屆奧斯卡最佳導演獎，圖為趙婷與史蒂芬史匹柏11日出席金球獎頒獎典禮。（美聯社）

甫以「橫衝直闖」奪下生涯首座金球獎影帝的「甜茶」提摩西夏勒梅(Timothée Chalamet)毫無意外再度入圍奧斯卡影帝，將與「一戰再戰」李奧納多迪卡皮歐(Leonardo DiCaprio)、「罪人」麥可B喬丹(Michael B Jordan)、「藍月終曲」伊森霍克(Ethan Hawke)、「這不只是個間諜故事」華格納莫拉(Wagner Moura)同場競逐。

影后部分「哈姆奈特」的傑西伯克利、「媽的踹爆你」蘿絲拜恩(Rose Byrne)無意外穩穩入圍，另外三席則是「情感的價值」蕾娜特萊茵斯薇(Renate Reinsve)、「暴蜂尼亞」艾瑪史東(Emma Stone)，以及在最後殺出重圍的「悠唱藍調」凱特哈德森(Kate Hudson)。

Netflix動畫「Kpop獵魔女團」憑金曲Golden獲頒金球獎最佳原創歌曲，...
Netflix動畫「Kpop獵魔女團」憑金曲Golden獲頒金球獎最佳原創歌曲，原唱EJAE成為首位奪得該獎項的韓裔美國人。（歐新社）

而代表台灣出戰最佳國際電影獎的「左撇子女孩」，最終無緣殺進最終五強的入圍名單，由巴西「這不只是個間諜故事」(The Secret Agent)、法國「只是一場意外」(It Was Just An Accident)、挪威「情感的價值」(Sentimental Value)、西班牙「穿越地獄之門」(Sirât)、突尼西亞「欣德拉賈布之聲」(The Voice of Hind Rajab)入圍。

奧斯卡金像獎3月15日舉行頒獎典禮。

奧斯卡 金球獎 間諜

上一則

趙露思夜市擺攤 親手做蛋烘糕：海南旅遊順便記錄生活

延伸閱讀

深耕影壇30年 李安將獲頒2026年度「電影人獎」

深耕影壇30年 李安將獲頒2026年度「電影人獎」
奧斯卡入圍名單揭曉 甜茶戰李奧納多搶影帝

奧斯卡入圍名單揭曉 甜茶戰李奧納多搶影帝
奧斯卡影后入圍金酸莓 楊紫瓊、波曼候選「最差女演員」

奧斯卡影后入圍金酸莓 楊紫瓊、波曼候選「最差女演員」
金酸莓獎入圍揭曉 楊紫瓊、娜塔莉波曼上榜「最爛女演員」

金酸莓獎入圍揭曉 楊紫瓊、娜塔莉波曼上榜「最爛女演員」

熱門新聞

「御賜小仵作2」由王子奇(見圖)、蘇曉彤繼續擔綱。(取材自微博)

原班人馬回歸…5年前黑馬劇「御賜小仵作2」 首播成績出爐了

2026-01-17 04:00
出道多年的章若楠至今仍是租屋族。（取材自微博）

1人養全家、還債 章若楠拍戲9年仍租屋

2026-01-14 01:28
王滿嬌感嘆演員生態不易。(圖／摘自臉書)

昔日中國小姐 82歲遭5戲換角 嘆「人老了不管用」

2026-01-17 14:58
霍建華現身台北早餐店，一舉動粉絲暖爆。圖／摘自微博

霍建華台北吃早餐被認出… 霸氣掏現金「整桌買單」暖爆

2026-01-21 10:32
大衛貝克漢在安撫維多利亞貝的情緒，兒子布魯克林和妻子妮可拉尷尬在一旁。（美臉社）

貝嫂在長子婚宴秀不雅動作 拒媳婦搶風頭「超臭臉」

2026-01-20 19:58
愛情虐戀短劇「護花」呈現「叔嫂禁忌戀」與「復仇大女主角」雙線敘事。(取材自微博)

「叔嫂禁忌戀」短劇火了…「護花」殺出重圍 網讚：又虐又好嗑

2026-01-17 05:00

超人氣

更多 >
拒收現金 兩公司遭中國央行罰款5萬

拒收現金 兩公司遭中國央行罰款5萬
消防員手持斧頭痛殺十年髮妻 偷看日記發現對方出軌？

消防員手持斧頭痛殺十年髮妻 偷看日記發現對方出軌？
共和黨國會議員提案詐騙定罪即撤銷美國公民身分

共和黨國會議員提案詐騙定罪即撤銷美國公民身分
華人卡車司機月入近萬美元 如今為何虧錢賣車難養家？

華人卡車司機月入近萬美元 如今為何虧錢賣車難養家？
女兒討10元零花錢 媽隨口一句玩笑 讓自己「負債百萬」

女兒討10元零花錢 媽隨口一句玩笑 讓自己「負債百萬」