奧斯卡入圍名單揭曉 「罪人」16項創紀錄 華裔導演趙婷角逐最佳導演

第98屆奧斯卡金像獎將於3月15日舉行頒獎典禮。（歐新社）

2026年第98屆奧斯卡 金像獎22日公布入圍名單，「罪人」以16項提名成為入圍大贏家，創下奧斯卡入圍紀錄；才拿下金球獎 最佳導演的華裔導演趙婷以「哈姆奈特」入圍最佳導演；才在金球獎得獎的「Kpop獵魔女團」入圍最佳動畫、〈Golden〉入圍最佳原創歌曲。

「一戰再戰」以最佳影片、最佳導演等13項提名居次。非英語片以來自挪威的「情感的價值」表現最出色，拿下最佳影片等九項提名；華裔導演趙婷的新作「哈姆奈特」則獲得八項提名。

華裔導演趙婷（左）角逐第98屆奧斯卡最佳導演獎，圖為趙婷與史蒂芬史匹柏11日出席金球獎頒獎典禮。（美聯社）

甫以「橫衝直闖」奪下生涯首座金球獎影帝的「甜茶」提摩西夏勒梅(Timothée Chalamet)毫無意外再度入圍奧斯卡影帝，將與「一戰再戰」李奧納多迪卡皮歐(Leonardo DiCaprio)、「罪人」麥可B喬丹(Michael B Jordan)、「藍月終曲」伊森霍克(Ethan Hawke)、「這不只是個間諜 故事」華格納莫拉(Wagner Moura)同場競逐。

影后部分「哈姆奈特」的傑西伯克利、「媽的踹爆你」蘿絲拜恩(Rose Byrne)無意外穩穩入圍，另外三席則是「情感的價值」蕾娜特萊茵斯薇(Renate Reinsve)、「暴蜂尼亞」艾瑪史東(Emma Stone)，以及在最後殺出重圍的「悠唱藍調」凱特哈德森(Kate Hudson)。 Netflix動畫「Kpop獵魔女團」憑金曲Golden獲頒金球獎最佳原創歌曲，原唱EJAE成為首位奪得該獎項的韓裔美國人。（歐新社）

而代表台灣出戰最佳國際電影獎的「左撇子女孩」，最終無緣殺進最終五強的入圍名單，由巴西「這不只是個間諜故事」(The Secret Agent)、法國「只是一場意外」(It Was Just An Accident)、挪威「情感的價值」(Sentimental Value)、西班牙「穿越地獄之門」(Sirât)、突尼西亞「欣德拉賈布之聲」(The Voice of Hind Rajab)入圍。

奧斯卡金像獎3月15日舉行頒獎典禮。