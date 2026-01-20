丈夫被控性虐未成年 梅莉莎吉伯特寫信求情法官

我的頻道

編譯尤寶琪／綜合報導
提摩西布斯菲爾德因涉嫌性侵未成年與虐待兒童被捕。（取材自IMDb）
提摩西布斯菲爾德因涉嫌性侵未成年與虐待兒童被捕。（取材自IMDb）

女演員梅莉莎吉伯特（Melissa Gilbert）在丈夫、68歲導演暨艾美獎得主演員提摩西布斯菲爾德（Timothy Busfield），因涉嫌性侵未成年與虐待兒童被捕後，向法官發表了一份情詞懇切的聲明。

以影集「白宮風雲」（The West Wing）中「華盛頓先驅報」（Washington Herald）記者丹尼．康卡農（Danny Concannon）一角走紅的布斯菲爾德，在上周主動向警方投案，目前正被關押在新墨西哥州，不得保釋。

「請照顧我親愛的丈夫。他是我的守護者，我也是他的守護者，但我現在卻無法保護他，我想，這才是最讓我心碎的事情。我只能依靠你來保護他了，」吉伯特向法官懇求，「提姆是我認識的人中道德感最強的人。他畢生致力於服務他人。」

吉伯特在信中還說到了她丈夫與兒子麥克（Michael）的關係：「提姆細心栽培並引導麥克，我永遠無法用言語表達我對上帝的感激之情，感謝他把這位美好的人帶到我們的生命中。」

吉伯特的信件是70封支持布斯菲爾德信件中的其中一封，其他包括布斯菲爾德的繼子麥克，以及他在影集「三十而立」（Thirtysomething）中的搭檔肯歐林（Ken Olin）和彼得霍頓（Peter Horton）的來信。

根據美國廣播公司新聞網（ABC News）所取得的刑事訴訟狀，布斯菲爾德被指控在影集「黑幫清潔婦」（The Cleaning Lady）拍攝期間，在片場不當觸碰一名童星；法庭文件顯示，該童星的父母聲稱，所謂虐待行為從2022年一直持續到2024年；布斯菲爾德在接受調查人員詢問時，否認了這些指控。

布斯菲爾德律師上周聲明表示：「提摩西布斯菲爾德否認刑事訴訟狀中的所有指控，維持指控為捏造的堅稱；他也自願接受了關於這些指控的獨立測謊檢查，並且通過了測試。」

刑事訴訟 新墨西哥州 艾美獎

