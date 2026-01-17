拆穿Netflix公式 麥特戴蒙揭「觀眾滑手機」曝拍片潛規則

我的頻道

記者陳穎／即時報導
麥特戴蒙(左)和班艾佛列克對串流平台的操作手法有不同觀點。（美聯社）
麥特戴蒙(左)和班艾佛列克對串流平台的操作手法有不同觀點。（美聯社）

好萊塢巨星麥特戴蒙（Matt Damon）與班艾佛列克（Ben Affleck）近日一同登上「喬・羅根體驗」（The Joe Rogan Experience）節目，為兩人合作的Netflix最新電影「全信沒收」(The Rip)宣傳，同時也罕見暢談串流平台如何悄悄改變電影的製作邏輯。

麥特戴蒙在節目中直言，觀眾在家看電影的專注力，與在電影院觀影「完全是不同等級」，這也讓Netflix對內容節奏有更明確的期待。他透露，平台往往希望把最刺激的動作場面提前，甚至要求在對白中「重複交代劇情好幾次」，以防觀眾一邊滑手機、一邊看片。

「我們以前學到的動作片公式，通常是三個大場面，第一幕一個、第二幕一個，第三幕才是重頭戲，也是砸最多預算的高潮結尾。」麥特戴蒙解釋，「但現在他們會說：『能不能一開場五分鐘就來一個大的？我們要先把觀眾留下來。還有，如果能在對話裡把劇情講三、四次也不錯，因為大家都在滑手機。』」

班艾佛列克隨後補充表示，他並不認為這套「串流公式」是唯一成功之道，並點名Netflix近期話題迷你影集「混沌少年時」(Adolescence)作為最佳反例。「但你看看『混沌少年時』，它完全沒做這些事，卻好看到不行，」他直言，「那部戲又黑暗又沉重，講的是一個父親發現孩子被指控殺人。鏡頭常常只是拍著他們的後腦勺，兩個人上車，一句話都不說。」

對此，麥特戴蒙認為「混沌少年時」屬於「少數例外」，但班艾佛列克則強調，這部作品恰恰證明了「你不一定要照著 Netflix那套規則，也能打動觀眾」。

