珍妮佛勞倫斯因「不夠漂亮」錯失角色 「最後選了瑪格羅比」

記者廖福生／即時報導
珍妮佛勞倫斯近日以花朵透視裝走上金球獎星光大道。（美聯社）
珍妮佛勞倫斯近日以花朵透視裝走上金球獎星光大道。（美聯社）

好萊塢女星珍妮佛勞倫斯（Jennifer Lawrence）近日爆料，她曾因為「不夠漂亮」而錯失了一個電影角色，該角色最後由瑪格羅比（Margot Robbie）拿下。另外她也自爆在生完第二胎後打算進行「隆乳」手術。

根據「RadarOnline」揭露，瑪格羅比曾在名導昆汀塔倫提諾（Quentin Tarantino）電影「從前，有個好萊塢」中飾演已故女星莎朗蒂（Sharon Tate）一角，而當時珍妮佛勞倫斯也傳出是該角色主要的競爭者。

該片以1969年的洛杉磯為背景發想，故事中也加進當年震驚社會的「曼森家族謀殺案」，而據傳被害者莎朗蒂的妹妹黛博拉（Debra Tate），公開表示勞倫斯「不夠漂亮」不適合詮釋該角色，並表明她偏好瑪格羅比後，演出陣容才塵埃落定。

而珍妮佛勞倫斯在近期也分享了她對當年情況的記憶，表示昆汀塔倫提諾「確實」想要她演出該角色，「然後大家就開始說：『她不夠漂亮，不能演莎朗蒂。』」

同時她也補充道：「我非常確定這是真的，或者也可能是我這麼多年來一直用這種方式講這個故事，結果連我自己都相信了，但我幾乎可以確定事情確實是這樣發生的。」

而其實黛博拉當時也曾對外放話指出：「我會選擇瑪格，純粹是因為她的外在美感，而且她的舉止方式也與莎朗非常相似。」她更在「從前，有個好萊塢」開拍時親赴拍攝現場，甚至對瑪格羅比的演技讚不絕口：「她的演技讓我哭了，因為她的聲音聽起來就跟莎朗一模一樣。」

不過，珍妮佛勞倫斯在去年10月曾談起自己的外貌，並透露有計畫進行隆胸手術，她坦言自己的身體在生完第二胎後，並未像生下第一胎時那樣「恢復原狀」，當時她更開玩笑指出，未來會不排除會進行拉皮手術。

