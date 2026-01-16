金球獎╱收視再下滑 全美870萬觀眾創新低 僅疫前一半

我的頻道

娛樂新聞組╱綜合報導
妮基格拉澤辛辣的開場白，一度於社群媒體創下近1400萬人次觀看。（路透）
金球獎主辦單位公布資料，今年收看金球獎頒獎典禮的觀眾人數再度減少，顯示好萊塢的盛會仍陷困境，收視率繼續往下掉。

中央社引述法新社報導，一向被視為奧斯卡獎風向球的金球獎，今年約有870萬名美國觀眾收看。

根據尼爾森機構（Nielsen Institute）資料，這一數字較去年的930萬人再度下滑，僅為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發前收視人數的一半左右。

金球獎一向以「好萊塢最大派對」著稱，是奧斯卡獎的前哨戰，然而近年卻因醜聞與種族歧視等指控而受重創，2022年金球獎典禮甚至未能播出。

日前眾多好萊塢巨星齊聚金球獎現場，喜劇演員妮基格拉澤（Nikki Glaser）擔任主持人。主辦單位表示 ，她辛辣的開場白，在最初36小時內於社群媒體創下近1400萬人次觀看。

她的妙語如珠，包括調侃美國司法部。她說，司法部應獲得最佳剪接獎，因為他們高度剪輯有關總統川普昔日好友、性犯罪富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的相關文件。

本屆金球獎，由陰謀論主題長片「一戰再戰」（One Battle After Another）橫掃多個大獎；執導的保羅湯瑪斯安德森（Paul Thomas Anderson）贏得最佳導演獎。

另外，描寫莎士比亞家族悲劇的「哈姆奈特」（Hamnet），贏得劇情類最佳影片；詮釋悲傷母親一角的潔西巴克利（Jessie Buckley）獲得最佳女主角獎。

據「Deadline」報導，若與其他主要頒獎典禮相比，金球獎收視高於2025年艾美獎的742萬人，但與去年吸引1969萬人收看的奧斯卡頒獎典禮仍有顯著差距。2026年的奧斯卡將於3月15 日播出，屆時多部獎季作品也將再次成為焦點，市場預期可進行直接的收視對照。

不過，在電視收視承壓的同時，線上聲量卻出現成長。派拉蒙表示，本屆金球獎在社群平台累計產生4300萬次互動，年增5％，創下新高。官方紅毯節目「ET：金球獎紅毯現場直播」（ET：Live on the Golden Globes Red Carpet）則吸引340萬人次直播與當日回看觀眾。

