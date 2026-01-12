金球獎嬌點╱Lisa黑絲透視裝、小珍妮佛薄紗 成紅毯雙辣

我的頻道

娛樂新聞組／綜合報導
Lisa穿著透視裝走紅毯，性感又有氣勢。（路透）
Lisa穿著透視裝走紅毯，性感又有氣勢。（路透）

2026年第83屆金球獎1月11日揭曉，BLACKPINK成員Lisa再創歷史里程碑，她以頒獎嘉賓身分登上本屆金球獎舞台，不僅成為首位擔任金球獎頒獎人的K-pop偶像，同時也是第一位站上金球獎舞台的泰國藝人。「小珍妮佛」珍妮佛勞倫斯(Jennifer Lawrence)也不遑多讓，她穿著花朵透視裝登場，三點不露卻好像又都被看光光，讓全場驚呼聲不斷。

Lisa身穿透視裝踏上紅毯，性感又有氣勢，一出場就是全場焦點。近年積極拓展國際演藝版圖的她，早已不再只是音樂圈的頂流偶像，Lisa正式跨足影視領域，演出HBO熱門影集「白蓮花大飯店」（The White Lotus）第3季，演技大受肯定，該影集更成功入圍本年度金球獎「最佳影集」獎項，讓她的演員身分獲得國際主流高度關注。

珍妮佛勞倫斯以花朵透視裝走上星光大道。（美聯社）
珍妮佛勞倫斯以花朵透視裝走上星光大道。（美聯社）

珍妮佛勞倫斯以一襲透視刺繡禮服現身紅毯，驚豔四方。她這套戰袍以膚色薄紗為主，全身點綴著精緻的花草刺繡圖案，若隱若現的視覺效果，三點不露卻好像又都被看光光，成為全場鏡頭焦點，堪稱「紅毯第一辣」。

以「麻雀變鳳凰」走紅全球的茱莉亞羅勃茲(Julia Roberts)，罕見以深Ｖ禮服踏上紅毯，大秀傲人好身材，胸口則點綴巨型紅寶石項鍊，女王氣場全開。

33歲女星賽琳娜戈梅茲（Selena Gomez）則和老公班尼布蘭科（Benny Blanco）踏上星光大道，開心在紅毯上放閃。

賽琳娜戈梅茲和37歲音樂製作人班尼布蘭科，2024年12月12日在IG秀出超大鑽戒宣布訂婚好消息。兩人在2025年9月27日舉辦盛大婚禮，賽琳娜在社群分享婚禮照片和影片，和全世界宣布升格人妻的好消息。

茱莉亞羅勃茲大秀好身材。（美聯社）
茱莉亞羅勃茲大秀好身材。（美聯社）

