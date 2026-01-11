金球獎／得獎名單不斷更新 影帝、動畫片競爭激烈

李奧納多狄卡皮歐「一戰再戰」劇照。 (美聯社)

第83屆金球獎 今晚在加州 比佛利山莊希爾頓酒店登場，「一戰再戰」（One Battle After Another）入圍9項是電影類最大贏家，緊追其後的挪威 片「情感的價值」（Affeksjonsverdi/Sentimental Value）入圍8項，「罪人」（Sinners）則獲得7項提名，展現強勁競爭力。影集方面，「白蓮花大飯店」(The White Lotus)以6項入圍領跑，「混沌少年時」（Adolescence）以5項位居第2，「破案三人行」（Only Murders in the Building）與「人生切割術」（Severance）同獲4項提名，延續其話題熱度。

2026金球獎重要入圍名單

戲劇類最佳影片

科學怪人 Frankenstein

哈姆奈特 Hamnet

只是一場意外 It Was Just an Accident

這不只是個間諜 故事 The Secret Agent

情感的價值

罪人

劇情類最佳男主角

喬爾埃哲頓 Joel Edgerton／火車大夢 Train Dreams

奧斯卡伊薩克 Oscar Isaac／科學怪人

巨石強森 Dwayne Johnson／重擊人生 The Smashing Machine

麥可B.喬丹 Michael B. Jordan／罪人

華格納莫拉 Wagner Moura／這不只是個間諜故事

傑瑞米艾倫懷特 Jeremy Allen White／史普林斯汀：走出虛無 Springsteen: Deliver Me from Nowhere

劇情類最佳女主角

潔西伯克利 Jessie Buckley／哈姆奈特

珍妮佛勞倫斯 Jennifer Lawrence／去死吧，親愛的 Die My Love

雷娜特賴因斯夫 Renate Reinsve／情感的價值

茱莉亞羅勃茲 Julia Roberts／獵後真相 After the Hunt

泰莎湯普森 Tessa Thompson／海妲 Hedda

伊娃維克 Eva Victor／對不起，寶貝 Sorry, Baby

音樂及喜劇類最佳影片

藍月終曲 Blue Moon

暴蜂尼亞 Bugonia

橫衝直闖 Marty Supreme

徵人啟弒 No Other Choice

新浪潮 Nouvelle Vague

一戰再戰

音樂及喜劇類最佳男主角

提摩西夏勒梅 Timothée Chalamet／橫衝直闖

喬治克隆尼 George Clooney／影星傑凱利 Jay Kelly

李奧納多狄卡皮歐 Leonardo DiCaprio／一戰再戰

伊森霍克 Ethan Hawke／藍月終曲

李炳憲 Lee Byung-hun／徵人啟弒

傑西普萊蒙 Jesse Plemons／暴蜂尼亞

音樂及喜劇類最佳女主角

蘿絲拜恩 Rose Byrne／媽的踹爆你 If I Had Legs I'd Kick You

辛西婭艾利沃 Cynthia Erivo／魔法壞女巫：第二部 Wicked: For Good

凱特哈德森 Kate Hudson／悠唱藍調 Song Sung Blue

雀絲茵菲妮蒂 Chase Infiniti／一戰再戰

阿曼達塞佛瑞 Amanda Seyfried／安李的遺囑 The Testament of Ann Lee

艾瑪史東 Emma Stone／暴蜂尼亞

最佳外語片

一戰再戰／法國

徵人啟弒／南韓

這不只是個間諜故事／巴西

情感的價值／挪威

穿越地獄之門 Sirāt／西班牙

欣德拉賈布之聲 The Voice of Hind Rajab／突尼西亞

最佳動畫片

再見未來男孩 Arco

鬼滅之刃：無限城篇 Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba Infinity Castle

地球特派員 Elio

Kpop獵魔女團 Kpop Demon Hunters

小雨愛蜜莉 Little Amélie or The Character of Rain

動物方城市2 Zootopia 2

劇情類最佳影集

頭號外交官 The Diplomat

匹茲堡醫魂 The Pitt

萬中選一 Pluribus

人生切割術

外放特務組 Slow Horses

白蓮花大飯店

劇情類劇集最佳男主角

斯特林K.布朗 Sterling K. Brown／天堂 Paradise

迪耶哥路那 Diego Luna／安道爾 Andor

蓋瑞歐德曼 Gary Oldman／外放特務組 Slow Horses

馬克魯法洛 Mark Ruffalo／特遣任務 Task

亞當史考特 Adam Scott／人生切割術

諾亞懷利 Noah Wyle／匹茲堡醫魂 The Pitt

劇情類劇集最佳女主角

凱西貝茲 Kathy Bates／律師無限耆 Matlock

布麗特洛薇爾 Britt Lower／人生切割術

海倫米蘭 Helen Mirren／黑幫領地 MobLand

貝拉拉姆齊 Bella Ramsey／最後生還者 The Last of Us

凱莉羅素 Keri Russell／頭號外交官

瑞雅希洪 Rhea Seehorn／萬中選一

音樂及喜劇類最佳影集

小學風雲 Abbott Elementary

大熊餐廳 The Bear

天后與草莓 Hacks

天作不合的我們 Nobody Wants This

破案三人行

片廠風雲 The Studio

音樂及喜劇類劇集最佳男主角

亞當布洛迪 Adam Brody／天作不合的我們

史提夫馬丁 Steve Martin／破案三人行

葛倫鮑威爾 Glen Powell／查德鮑爾斯 Chad Powers

塞斯羅根 Seth Rogen／片廠風雲 The Studio

馬丁肖特 Martin Short／破案三人行

傑瑞米艾倫懷特／大熊餐廳

音樂及喜劇類劇集最佳女主角

克莉絲汀貝爾 Kristen Bell／天作不合的我們

阿尤艾德維利 Ayo Edebiri／大熊餐廳

席琳娜戈梅茲 Selena Gomez／破案三人行

塔莎里恩 Natasha Lyonne／撲克臉 Poker Face

珍娜奧特嘉 Jenna Ortega／星期三 Wednesday

珍史瑪特 Jean Smart／天后與草莓