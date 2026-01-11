「小鬼當家」男星丹尼爾史登 驚傳嫖妓被逮

丹尼爾史登以「小鬼當家」走紅。(取材自IMDb)

以電影「小鬼當家」系列中「黏盜賊」馬夫（Marv）一角聞名的好萊塢 演員丹尼爾史登（Daniel Stern），近日驚傳涉嫌在飯店招攬性交易，遭警方開出傳票 。

TMZ引述加州 文圖拉郡執法人員說法，現年68歲的史登於2025年12月10日在加州卡馬里歐（Camarillo）一家飯店被警方開單，但未遭逮捕。在加州，招攬性交易屬於輕罪，若被定罪，最高可面臨6個月徒刑或1000美元罰款。截至目前，史登本人及其經紀團隊尚未對此事發表任何回應。

史登自1980年與妻子勞蕾馬托斯（Laure Mattos）結婚，育有三名子女。多年來他已淡出演藝圈，搬到文圖拉郡的牧場生活，專注於雕塑創作與畜牧。他曾多次公開表示，自己對藝術的熱情早已超越演戲。

去年平安夜，史登還接受「時人」雜誌訪問，透露「小鬼當家」拍攝地房屋的新屋主邀請他，為該棟經典電影場景創作一座雕塑。他笑說：「他們聯絡我，因為我是雕塑家，希望我能為那棟房子做一件作品，所以我正在創作一座『我和蜘蛛』的雕塑。」