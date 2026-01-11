我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

伊朗是替死鬼？爆料美軍獻計 轉移川普併吞格陵蘭野心

美軍不明武器疑曝光 傳委內瑞拉士兵集體吐血 守衛憶「腦袋像爆炸」

「小鬼當家」男星丹尼爾史登 驚傳嫖妓被逮

記者陳穎╱綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
丹尼爾史登以「小鬼當家」走紅。(取材自IMDb)
丹尼爾史登以「小鬼當家」走紅。(取材自IMDb)

以電影「小鬼當家」系列中「黏盜賊」馬夫（Marv）一角聞名的好萊塢演員丹尼爾史登（Daniel Stern），近日驚傳涉嫌在飯店招攬性交易，遭警方開出傳票

TMZ引述加州文圖拉郡執法人員說法，現年68歲的史登於2025年12月10日在加州卡馬里歐（Camarillo）一家飯店被警方開單，但未遭逮捕。在加州，招攬性交易屬於輕罪，若被定罪，最高可面臨6個月徒刑或1000美元罰款。截至目前，史登本人及其經紀團隊尚未對此事發表任何回應。

史登自1980年與妻子勞蕾馬托斯（Laure Mattos）結婚，育有三名子女。多年來他已淡出演藝圈，搬到文圖拉郡的牧場生活，專注於雕塑創作與畜牧。他曾多次公開表示，自己對藝術的熱情早已超越演戲。

去年平安夜，史登還接受「時人」雜誌訪問，透露「小鬼當家」拍攝地房屋的新屋主邀請他，為該棟經典電影場景創作一座雕塑。他笑說：「他們聯絡我，因為我是雕塑家，希望我能為那棟房子做一件作品，所以我正在創作一座『我和蜘蛛』的雕塑。」

此外，史登去年10月曾因不明健康狀況緊急住院，一度引發粉絲擔憂，不過隨後已出院，並被友人形容為「恢復良好」。

電影「小鬼當家」中兩賊闖空門，想對小男孩不利。(取材自IMDb)
電影「小鬼當家」中兩賊闖空門，想對小男孩不利。(取材自IMDb)

加州 傳票 好萊塢

上一則

「驕陽似我」被嫌古早味、劇情土 仍甜味十足帶動熱度

下一則

台上跳舞肩帶突斷 娜扎淡定救場 被讚「教科書級應急」

延伸閱讀

「小鬼當家」男星嫖妓被抓 去年才傳健康亮紅燈 恐要吃牢飯

「小鬼當家」男星嫖妓被抓 去年才傳健康亮紅燈 恐要吃牢飯
周上七天班比中國「996」更卷 加州AI新創公司曝2殘酷現實

周上七天班比中國「996」更卷 加州AI新創公司曝2殘酷現實
加州最低工資調至16.9元 矽谷生活成本高 勞工仍吃力

加州最低工資調至16.9元 矽谷生活成本高 勞工仍吃力
老年人全面照護計畫政策調整 不利弱勢長者

老年人全面照護計畫政策調整 不利弱勢長者

熱門新聞

影版「偷偷藏不住」由朱珞寧、周皓崎兩位青春面孔擔綱。(取材自微博)

「偷偷藏不住」要拍電影版 主角不是趙露思、陳哲遠…是「他們」

2026-01-05 05:00
成龍沒有陪伴女兒吳卓林成長，父女情薄。（美聯社、微博）

成龍斷聯女兒26年現曙光 吳卓林垃圾堆拾荒「疑爸爸出手金援度日」

2026-01-04 18:16
王祖賢現身美國，眼睛明顯需要吃力才能張開。(取材自魯中晨報)

58歲王祖賢罕見露面 雙眼腫到睜不開 親揭引退22年真實原因

2026-01-04 19:50
呂良偉2001年第3次踏入婚姻，和小10歲楊小娟結婚。(取材自呂良偉Instagram)

娶富婆被酸「吃軟飯」70歲港星告白愛妻：生命的寶藏

2026-01-06 02:07
周潤發和妻子陳薈蓮(中)吃飯慶生，陳薈蓮身形略顯消瘦。（取材自微博）

周潤發陪吃平價餐 發嫂「狀態不尋常」 凹陷臉頰引關注

2026-01-03 20:15
凱特哈德森日前出席「悠唱藍調」活動，大秀養眼好身材。（美聯社）

好萊塢女神太辣…46歲凍齡開大深V「全場目不轉睛」

2026-01-06 12:10

超人氣

更多 >
偵查不到殲-20飛恒春上空？中軍事評論員透露殲-20隱身方法

偵查不到殲-20飛恒春上空？中軍事評論員透露殲-20隱身方法
川普對委內瑞拉動手 為何普亭一直默不作聲？

川普對委內瑞拉動手 為何普亭一直默不作聲？
整理遺物發現亡夫轉情人1900萬 妻子一招讓小三人財兩空

整理遺物發現亡夫轉情人1900萬 妻子一招讓小三人財兩空
川普宣布信用卡利率上限10% 20日生效 銀行業強烈反彈

川普宣布信用卡利率上限10% 20日生效 銀行業強烈反彈
南加2女 用假鈔去10餐廳消費為找零 且專盯這家

南加2女 用假鈔去10餐廳消費為找零 且專盯這家