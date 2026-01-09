麥特戴蒙為「奧德賽」減重 自曝高中後就沒那麼瘦過

麥特戴蒙為飾演希臘英雄「奧德修斯」瘦身不少，和昔日模樣差距不小。（取材自IMDb）

奧斯卡 影帝麥特戴蒙(Matt Damon)將在金獎名導克里斯多福諾蘭(Christopher Nolan)的新片「奧德賽」(The Odyssey)中，飾演希臘英雄「奧德修斯」(Odysseus)；這位影帝在播客節目「New Heights」中，分享了自己為了演出這動作英雄，成功減肥的秘訣。

「我狀況非常好，瘦了很多，」55歲的麥特戴蒙告訴主持人特拉維斯和傑森凱爾西(Travis and Jason Kelce)，「他說想要我變得精瘦但又強壯。很奇怪。」

麥特戴蒙將自己的減重 成功，歸功於醫生要他徹底戒掉麩質的建議；麩質是一種天然存在於小麥、黑麥和大麥等穀物中的蛋白質。

「我以往的體重大約在185到200磅之間變動；拍那部電影的時候，我的體重是167磅，」麥特戴蒙回憶說道，「自從高中以來，我體重就沒有這麼輕過；靠著是大量的訓練，和嚴格控制飲食。」、

雖然對無麩質產品的需求不斷增長，麩質蛋白也在一些健康網紅之間「名聲不佳」，但營養師湯姆森(Caroline Thomason)之前曾告訴過「今日美國」(USA Today)，像是全麥麵包和大麥等富含麩質的食物，實際上是「纖維、B群維生素和益生菌(Prebiotics)的良好來源，可以支持你的腸道健康」。

「有些人覺得麵包不好，尤其是在飲食文化的影響下，覺得這種想法似乎很有道理，」湯姆森在2025年7月說道「戒麩質被美化成快速減肥、緩解腹脹或炎症的靈丹妙藥。但事實是，除非你有醫學上的理由需要戒食用麩質，否則戒除麩質並不會神奇地解決這些問題。」

除了改變飲食習慣，麥特戴蒙也將自己的體重下降，歸功於堅持不懈的運動計畫。

「這就像是你日常生活的一部分，是你工作的一部分，對吧？」麥特戴蒙說，「你會逐漸養成習慣，並圍繞這些事情安排好你的一天。」