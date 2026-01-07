觀影說劇╱坎城影后查離奇命案 「未來弒界」預言AI犯罪

「未來弒界：巴黎淪陷」由坎城影后阿黛兒艾薩卓普洛斯主演。（圖／CATCHPLAY提供）

榮登第82屆威尼斯影展 閉幕片，並入選第50屆多倫多國際影展的「未來弒界：巴黎淪陷」（Dog 51）由「惡棍追殺令」(The Man with Iron Heart)法國名導賽德里克希門尼茲（Cédric Jimenez）執導，攜手金牌監製雨果賽利尼克（Hugo Sélignac）打造斥資高達4000萬歐元（約4680萬美元）的未來巴黎。

該片由坎城影后「藍色是最溫暖的顏色」(Blue is the Warmest Color)阿黛兒艾薩卓普洛斯（Adèle Exarchopoulos）領銜主演，與「馬賽執法者」實力派男星吉爾斯萊勞奇（Gilles Lellouche）首度合作，兩人飾演分屬不同階級與區域的警探，卻因一樁震動整座城市的神祕AI 謀殺案被迫聯手，在權力、科技與人性的夾縫中展開一場高風險追查。

在今日釋出的預告中，未來的巴黎被畫分為三個階級區域，秩序由AI與權力機構牢牢掌控，當城市核心人物離奇遭到暗殺，來自第二區的菁英警探被迫與第三區的邊緣警探合作調查，逐步揭開一個足以顛覆整個社會體制的驚人真相。

「未來弒界：巴黎淪陷」除了充滿刺激緊湊的動作場面，更將未來AI科技、社會監控與人類自由的未來大膽預言，當科技開始主宰秩序，人性還能否保有最後的選擇權？導演賽德里克希門尼茲坦言：「『未來弒界：巴黎淪陷』並不是遙遠未來的科幻片，而是放大現實的延伸，將已經存在的社會氛圍與AI科技趨勢推到極致，讓觀眾思考這些趨勢擴大後會如何影響我們的生活與社會。」

電影「未來弒界：巴黎淪陷」描述不久的將來，巴黎被劃分為三個階級區域，階級界線森嚴，沒有人能逃出規則的束縛。當掌握城市秩序的核心人物遭到暗殺，第二區的菁英探員薩莉亞（阿黛兒艾薩卓普洛斯飾）與第三區邊緣族群的警探森姆（吉爾斯萊勞奇飾）被迫攜手追查這宗複雜命案。

在暗巷、都市高牆與犯罪勢力交錯的巴黎街頭，他們必須破解重重隱秘線索，面對權力與人性的挑戰。每一步調查都可能引來致命危機，一場正義與罪惡的生死追逐，即將展開。