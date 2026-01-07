我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

青瓦台揭習近平、李在明幕後互動...不但自拍 還聊中韓炸醬麵差別

「股神」接班人亞伯獲加薪 年薪是巴菲特60倍

觀影說劇╱坎城影后查離奇命案 「未來弒界」預言AI犯罪

記者陳穎╱綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
「未來弒界：巴黎淪陷」由坎城影后阿黛兒艾薩卓普洛斯主演。（圖／CATCHPLAY提供）
「未來弒界：巴黎淪陷」由坎城影后阿黛兒艾薩卓普洛斯主演。（圖／CATCHPLAY提供）

榮登第82屆威尼斯影展閉幕片，並入選第50屆多倫多國際影展的「未來弒界：巴黎淪陷」（Dog 51）由「惡棍追殺令」(The Man with Iron Heart)法國名導賽德里克希門尼茲（Cédric Jimenez）執導，攜手金牌監製雨果賽利尼克（Hugo Sélignac）打造斥資高達4000萬歐元（約4680萬美元）的未來巴黎。

該片由坎城影后「藍色是最溫暖的顏色」(Blue is the Warmest Color)阿黛兒艾薩卓普洛斯（Adèle Exarchopoulos）領銜主演，與「馬賽執法者」實力派男星吉爾斯萊勞奇（Gilles Lellouche）首度合作，兩人飾演分屬不同階級與區域的警探，卻因一樁震動整座城市的神祕AI謀殺案被迫聯手，在權力、科技與人性的夾縫中展開一場高風險追查。

在今日釋出的預告中，未來的巴黎被畫分為三個階級區域，秩序由AI與權力機構牢牢掌控，當城市核心人物離奇遭到暗殺，來自第二區的菁英警探被迫與第三區的邊緣警探合作調查，逐步揭開一個足以顛覆整個社會體制的驚人真相。

「未來弒界：巴黎淪陷」除了充滿刺激緊湊的動作場面，更將未來AI科技、社會監控與人類自由的未來大膽預言，當科技開始主宰秩序，人性還能否保有最後的選擇權？導演賽德里克希門尼茲坦言：「『未來弒界：巴黎淪陷』並不是遙遠未來的科幻片，而是放大現實的延伸，將已經存在的社會氛圍與AI科技趨勢推到極致，讓觀眾思考這些趨勢擴大後會如何影響我們的生活與社會。」

電影「未來弒界：巴黎淪陷」描述不久的將來，巴黎被劃分為三個階級區域，階級界線森嚴，沒有人能逃出規則的束縛。當掌握城市秩序的核心人物遭到暗殺，第二區的菁英探員薩莉亞（阿黛兒艾薩卓普洛斯飾）與第三區邊緣族群的警探森姆（吉爾斯萊勞奇飾）被迫攜手追查這宗複雜命案。

在暗巷、都市高牆與犯罪勢力交錯的巴黎街頭，他們必須破解重重隱秘線索，面對權力與人性的挑戰。每一步調查都可能引來致命危機，一場正義與罪惡的生死追逐，即將展開。

AI 威尼斯影展

上一則

觀影說劇／「尋秦記」揭5亮點 師徒恩怨迎終章

下一則

「愛情怎麼翻譯」金宣虎切換4國語言 換回韓語頻結巴

延伸閱讀

布朗大學槍擊與MIT教授命案 槍手錄影認罪未提動機

布朗大學槍擊與MIT教授命案 槍手錄影認罪未提動機
35國出席巴黎峰會挺烏克蘭安全 義大利：不會派兵

35國出席巴黎峰會挺烏克蘭安全 義大利：不會派兵
嚴寒天候席捲歐洲各地 荷蘭交通癱瘓、法國5人喪命

嚴寒天候席捲歐洲各地 荷蘭交通癱瘓、法國5人喪命
天普市住宅區傳命案 女子凌晨陳屍街頭

天普市住宅區傳命案 女子凌晨陳屍街頭

熱門新聞

譚松韵是圈內公認的娃娃臉。(取材自微博)

35歲演17歲…譚松韵被酸老態藏不住 嗓音像「老少女」

2025-12-31 01:22
影版「偷偷藏不住」由朱珞寧、周皓崎兩位青春面孔擔綱。(取材自微博)

「偷偷藏不住」要拍電影版 主角不是趙露思、陳哲遠…是「他們」

2026-01-05 05:00
周深跨年夜在香港開演唱會。（取材自微博「Dear929丨周深 ）

首位內地歌手登香港啟德 「半個娛樂圈給周深送花籃」

2026-01-01 01:30
福原愛是日本前桌球國手。(摘自微博)

福原愛將迎第三胎 親認「這件事一直很後悔」

2025-12-31 21:54
成龍沒有陪伴女兒吳卓林成長，父女情薄。（美聯社、微博）

成龍斷聯女兒26年現曙光 吳卓林垃圾堆拾荒「疑爸爸出手金援度日」

2026-01-04 18:16
狄鶯曾在節目中當面逼問曹西平的性向。（取材自臉書）

狄鶯問「你是GAY嗎」 曹西平未婚原因曝光 暗戀她30年

2025-12-30 23:50

超人氣

更多 >
美國人窮得只剩「豪宅」？研究：住小房子反而更快樂

美國人窮得只剩「豪宅」？研究：住小房子反而更快樂
攝影師把錄影機放黃石公園洞穴中10年 拍到驚人畫面

攝影師把錄影機放黃石公園洞穴中10年 拍到驚人畫面
好市多6高檔預製菜 年節端上桌不怕沒面子

好市多6高檔預製菜 年節端上桌不怕沒面子
911未及時救命 北卡洛麗女教師在家遭闖入者毆殺

911未及時救命 北卡洛麗女教師在家遭闖入者毆殺
旅客機場安檢使用托盤 這行為最讓人惱火

旅客機場安檢使用托盤 這行為最讓人惱火